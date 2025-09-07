Packers trató de cambiar por Trey Hendrickson antes de Micah Parsons: Insider

El Packers de Green Bay comenzará la campaña 2025 con un enfrentamiento muy esperado contra el Leones de Detroit En la semana 1, y las vibraciones que rodean al equipo son bastante altas. Después de recoger a Micah Parsons en un intercambio de éxito de taquilla con el Dallas Cowboys Justo antes del comienzo de la temporada, se cree que los Packers son uno de los mejores contendientes del Super Bowl en toda la liga.

No hay duda de que la adición de Parsons llevará la defensa de Green Bay a otro nivel este año, incluso cuando luche contra una lesión en la espalda que, según los informes, limitará su impacto en la apertura de temporada del equipo el domingo. Sin embargo, según un informe reciente, Parsons puede no haber sido el objetivo comercial inicial de los Packers, ya que el equipo también hizo un impulso para Bengals de Cincinnati ala defensiva superestrella Trey Hendrickson.

Los empacadores persiguieron el comercio de Trey Hendrickson antes de aterrizar Micah Parsons

Durante la temporada baja, tanto Parsons como Hendrickson dejaron en claro que estaban buscando extensiones contractuales de los Cowboys y Bengals, respectivamente. Tomó un tiempo, pero ambos muchachos finalmente obtuvieron lo que querían. Cincinnati reestructuró el acuerdo de Hendrickson para darle un aumento de $ 14 millones para la temporada 2025, mientras que Parsons puso a la pluma en papel en un contrato de cuatro años y $ 186 millones después de aterrizar con los Packers.

Mientras Hendrickson se quedó y Parsons fue cambiado, durante gran parte de la temporada baja, parecía que Hendrickson era más probable que se negociara que Parsons. Después de entregar a los receptores de estrellas Ja’Marr Chase y Tee Higgins nuevos contratos a principios de esta temporada baja, los Bengals no tenían mucho espacio en la tapa a su disposición. Además, los Cowboys parecían progresar con Parsons en un nuevo acuerdo durante gran parte de la temporada baja.

En cambio, Dallas optó por otorgarle a Parsons su solicitud comercial, con los Packers felizmente enviando un par de selecciones de primera ronda y el veterano tackle defensivo Kenny Clark para otro lado. Sin embargo, según la información privilegiada de la NFL, Ian Rapoport de NFL Network, Green Bay inicialmente persiguió un intercambio para Hendrickson antes de aterrizar a Parsons.

«Los Packers primero fijaron un intercambio por el corredor de los bordes de los Cincinnati Bengals, Trey Hendrickson, dicen las fuentes, antes de lograr el exitoso intercambio de la temporada baja cuando adquirieron la estrella Micah Parsons de los Cowboys», informó Rapoport. «Los Packers se encuentran entre los equipos que más llamaron y se involucraron con Cincinnati en un posible intercambio para Hendrickson esta temporada baja, con una oferta inicial hecha para el líder de capturas de la temporada pasada».

¿Deberían los Packers haber cambiado por Trey Hendrickson en lugar de Micah Parsons?

Hendrickson ha acumulado 17.5 capturas en cada una de las últimas dos temporadas, lo que lo convierte en uno de los jugadores más productivos en su posición en la liga. Al considerar la producción de Parsons (52.5 capturas en sus primeras cuatro temporadas profesionales) y el hecho de que solo tiene 26 años, está claro que es un jugador mucho más deseable que Hendrickson, quien cumplirá 31 años en diciembre.

Ambos muchachos son geniales, pero no hay duda de que los Packers están encantados de tener a Parsons a bordo y encerrados para el futuro a largo plazo. Si bien Parsons es cuestionable para el primer partido de la Semana 1 de Green Bay debido a su lesión en la espalda antes mencionada, se espera que juegue, y no sería una sorpresa verlo tener un impacto inmediato para su nuevo equipo desde el principio.