Packers Star ‘vivirá con’ Penalización de burla de la Semana 1 1

A principios del segundo trimestre del enfrentamiento del domingo con los Leones en Green Bay, Empacadores seguridad de la estrella Xavier McKinney Hizo algo que tantos jugadores en la historia de la liga han hecho antes que él. Bloqueó a un oponente al suelo y posteriormente se paró sobre él.

El oponente era Kalif Raymond, y ni él ni McKinney estuvieron involucrados en la obra, que vio a Kiesean Nixon empujar a los Leones al corredor Jahmyr Gibbs fuera de los límites. Pero cuando Raymond se levantó para participar en una confrontación menor con McKinney, sucedió algo extraño. Entró una bandera y McKinney fue silbado por una penalización de 15 yardas en una jugada bastante inocua.

La obra fue inusual, por decir lo menos, y se reunió con mucho desdén por parte de los fanáticos en las redes sociales. Pero es parte del nuevo «respeto por los oponentes» énfasis que la liga ha promulgado esta temporada. No dolió a los Packers en su 27-13 cañones de los Leones, pero podría haberlo hecho.

Xavier McKinney ‘probablemente’ se burló

McKinney admitió después del juego que se paró sobre Raymond, y no parecía demasiado preocupado por eso. Los Leones terminaron con un gol de campo en el camino.

«Probablemente lo hice», dijo McKinney cuando se le preguntó acerca de pararse sobre Raymond. «Pero bueno, es lo que es. Tuve que establecer el tono no solo para nuestro equipo sino para nuestra defensa de cómo queremos jugar. Tomaré la bandera, viviré con eso, está bien».

Lafleur estaba furiosa con la tripulación oficiante cuando se desarrolló la obra. Después del juego, estaba siendo diplomático pero claramente no estaba de acuerdo con la llamada. Cuando se le preguntó por primera vez qué vio en la jugada, le disparó a un periodista: «¿Qué viste?»

Pero él continuó: «En el peor de los casos, deberían haber estado compensando (sanciones). Pero lo vieron de manera diferente».

Los empacadores saben que deben mantener la compostura

Aún así, la liga ha dejado en claro sus intentos de limpiar el comportamiento antideportivo en el campo, e incluso envió una nota a cada equipo para marcar el punto el mes pasado. Lafleur dijo que su equipo es consciente del punto de énfasis.

«Definitivamente lo abordaremos de nuevo. No podemos hacer eso», dijo Lafleur. Tenemos que ser mejores que eso. El fútbol es un juego emocional, y lo entiendo. Me encanta que estos chicos se emocionen por jugar. Hay muchas cosas que suceden en el campo, pero debes mantener tu compostura y tu equilibrio, especialmente cuando estás jugando un muy buen equipo de fútbol «.

McKinney agregó: «En el futuro, voy a hacer la línea. Si obtengo una bandera, aprenderé de ella, pero voy a hacer esa línea. Obviamente, soy un jugador inteligente, así que entiendo cuándo puedo y no puedo hacerlo, pero este tipo de juego, tuve que poner el tono y eso es justo lo que era. Y viviremos con eso».