Packers QB sigue sin inmutarse con el juego ofensivo difícil del equipo

Lambeau Field fue testigo de una masacre de la Packers de Green Bay Perdió su primer juego de pretemporada, 30-10. El Jets de Nueva York Parecía que los titulares no perdieron un ritmo como la historia del juego ya que la ofensiva de los Packers no logró mover el balón.

Cuatro quarterbacks diferentes combinados para solo 84 yardas aéreas. El touchdown solitario de los Packers vino de Amar JohnsonUno de los únicos puntos brillantes en el primer partido de pretemporada de Green Bay.

Jordan Love no está preocupado por los Green Bay Packers Slow Start

Algo que a los fanáticos de la NFL les encanta hacer es reaccionar de forma exagerada después de un juego de pretemporada. Los Packers sufrieron una pérdida terrible para el Broncos de Denver El año pasado en la pretemporada, 27-2. Finalmente, terminaron bien en la temporada regular.

De todos modos, no había mucho para los fieles de Green Bay para estar emocionados el sábado por la noche. Amor Jordan Jugó dos unidades, haciendo Solo una finalización. Las gotas fueron una vez más un problema como Romeo Doubs y Malik Heath No facilitó la vida del hombre de $ 220 millones.

Aparte de Johnson, Rookie de los Packers, Matthew Golden hizo sentir su presencia. Puede que solo haya tenido una captura para siete yardas, pero fue la única finalización del juego por parte de Love. Una caída para Golden habría sido perjudicial, pero inmediatamente recibió elogios de WR1.

Después de la pérdida, El amor llevó al podio Para hablar sobre su desempeño, «Tuvimos dos unidades y definitivamente había cosas en las que podríamos haber hecho mucho mejor. No moví el balón muy bien, no puso ningún punto. Habrá cosas que miramos hacia atrás y queremos limpiar hacia adelante, pero obviamente fue una acción limitada».

Jordan Love: «No me voy a apresurar a ningún juicio sobre un juego de pretemporada». pic.twitter.com/tzctymqnfb – Matt Schneidman (@mattschneidman) 10 de agosto de 2025

Añadió«No me apresuraré a ningún juicio sobre un juego de pretemporada». Sin confirmar, Matt Lafleur Probablemente no jugará Su titular de tercer año en los dos juegos de pretemporada restantes.

Packers QB Profundidad cuestionada mientras Malik Willis lucha

El año pasado, Malik Willis fue el salvador de este equipo. Cuando el amor cayó con una lesión, llevó al equipo a la victoria en tres ocasiones separadas. Arrojó la mayoría de los pases (9) de los cuatro Packers QB, ya que fue despedido más (tres veces) que todos combinados.

Willis tuvo una jugada costosa dentro de la línea de 10 yardas de los Jets, lo que permitió que Nueva York expandiera su ventaja en el segundo trimestre. Uno de los Packers Dos balones sueltos fue contra Willis, con el otro en Mecole duro durante un regreso de despeje.

El primero Titanes de Tennessee La selección de la tercera ronda fue 4/9 con 39 yardas. Esa fue una gran diferencia en comparación con el 1/5 de Love para 7 yardas. Willis trató de despegar en algunas ocasiones, aunque solo registró un acarreo para 5 yardas.

Sean Clifford fue la selección de la quinta ronda de los Packers en 2023. El graduado de Penn State continúa ganando instantáneas de pretemporada, yendo 2/4 con 14 yardas. Al final del día, Taylor Elgersma demostró ser el fabricante de la diferencia. El jugador de 23 años era casi perfecto, 3/4 para 24 yardas.

Con un promedio de seis yardas por intento, el novato fue el QB más eficiente de Green Bay. Su calificación de 89.6 fue De lejos, el más altoUn gran impulso para el promedio de 55.9 del equipo.