Packers QB Jordan Love revela que ‘reclutó’ Micah Parsons

Si Micah Parsons termina un miembro del Packers de Green BayEl mariscal de campo Jordan Love recibirá una asistencia.

El amor ha hablado con la superestrella Dallas Cowboys Edge Rusher y dijo que trató de atraer a Parsons al norte a Green Bay.

Parsons, por supuesto, está en un enfrentamiento por contrato con los Cowboys, ya que busca un acuerdo más lucrativo y ha solicitado un intercambio. Los Packers son considerados uno de los favoritos para aterrizar a Parsons, ya que necesitan una actualización de pase-rush.

¿Qué dijo Jordan Love sobre los Packers Landing Micah Parsons?

Love fue un invitado en el podcast de Parsons «The Edge» en febrero, y dijo que trató de plantar la semilla de Parsons que iba al norte en ese momento.

«Hablé con Micah esta temporada baja. Hicimos un podcast juntos», amor le dijo a Kay Adams en «Up y Adams» en FanDuel TV el viernes. «Lo recluté un poco».

Según los informes, el precio de venta de los Cowboys para Parsons es astronómico, y merecidamente, ya que es uno de los mejores en su posición. Parsons es dos veces All-Pro, que ha hecho el Pro Bowl todos los años, y es dos veces finalista para el Jugador Defensivo del Año de la NFL.

Pero los Packers tienen alrededor de $ 30 millones en espacio de capitalización para esta temporada, y la adquisición de Parsons probablemente los llevará a uno de los favoritos de la NFC.

«Puede que no [happen]», Dijo Love.» Ya veremos «.

¿Qué más dijo Jordan Love?

Love se sometió a una cirugía de pulgar en su mano sin lanzamiento durante el campamento de entrenamiento, y se siente afortunado de que la lesión fuera de su mano izquierda, ya que le costó menos de una semana de práctica.

«Creo que la mano en la que está, mi mano izquierda, es la razón por la que puedo regresar», dijo Love. «Si fuera mi mano derecha, sería una historia totalmente diferente».

También le contó a Adams sobre cómo está manejando la lesión mientras seguía tomando representantes en preparación de la apertura de la temporada de Green Bay el 7 de septiembre contra el Bears de Chicago.

«Es una de esas cosas que estamos tratando de evitar cualquier contacto para [his thumb] Ahora «, dijo Love.» Un poco limitado en lo que puedo hacer, pero todavía puedo obtener repeticiones de 7 contra 7 y hacer uno a uno con los receptores, así que [I’m] Sigue siendo activo y tratando de evitar cualquier contacto con eso y dejarlo sanar ”.

Parte de dejar que su pulgar sane es usar un aparato ortopédico y encontrar una nueva forma de recibir una instantánea. Le dijo a Adams que «será bueno» para la Semana 1.

«La pelota me golpea la mano, pero está en mis dedos. Estoy evitando cualquier cosa en mi pulgar», dijo Love. «Estoy en un poco de aparato ortopédico en este momento [and] tratando de protegerlo. Solo tengo que mantenerlo protegido en este momento «.

La selección de primera ronda Matthew Golden se encuentra entre los nuevos receptores con los que Love está tratando de construir una relación, y habló sobre las habilidades del producto de la Universidad de Texas y lo emocionado que está de trabajar juntos.

«Todos los días viene a trabajar, tiene la mentalidad correcta», dijo Love. «Está tratando de salir y dominar y mejorar cada día … Estoy muy emocionado de verlo en el campo y ver que todo cobra vida».