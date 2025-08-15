Packers QB duplica la elección para someterse a una cirugía

Sabiendo que su rival de división llegará a la ciudad el 7 de septiembre, el Packers de Green Bay quiero a todos lo más saludable posible. Dos jugadores defensivos clave fueron descartados para el resto del campamento de entrenamiento cuando el QB de $ 220 millones de Green Bay se unió a ellos.

El QB de los Packers todavía se presentó para practicar, solo un día después de someterse a una cirugía de pulgar. La cirugía fue la ruta sugerida en este punto de la temporada aunque Matt Lafleur lo sabe Su QB se perderá los últimos dos juegos de pretemporada del equipo.

Jordan Love no se detiene en el proceso de pensamiento para someterse a una cirugía

Jordan Love’s lesión del pulgar en la semana 1 de la pretemporada resultó ser una bendición disfrazada. La selección general 2020 No. 26 tiene tiempo suficiente para descansar y recuperarse antes del primer partido de la temporada regular del equipo contra el Leones de Detroit.

Con Nate Hobbs y Xavier McKinney Ya fuera, Brian Gutekunst no estaba dispuesto a perder su QB inicial. Sabiendo como el El resto del equipo miró contra el Jets de Nueva YorkFue una decisión fácil para el equipo perder el amor al resto del campamento de entrenamiento.

Jordan Love dice que probablemente no se habría sometido a una cirugía si esta fuera la temporada regular. Eligió ahora porque tiene tiempo para recuperarse y estar «completamente listo para la semana 1.» pic.twitter.com/fqgwsg01nf – Matt Schneidman (@mattschneidman) 14 de agosto de 2025

«Ese fue parte del debate es si se siente cirugía o no se siente cirugía». Dijo el amor. «Si esto está en la mitad de la temporada, probablemente sea algo en lo que no nos sometamos a una cirugía. Con todavía ser temprano, tengo tiempo para recuperarme y estar completamente listo para la Semana 1.»

Love confirmó: «La recomendación era obtener una cirugía». Después golpeando su pulgar en un casco Contra los Jets, el amor fue sacado después de dos unidades. Probablemente no fuera a jugar más que eso de todos modos, pero el problema del pulgar ciertamente no ayudó a su caso.

Jordan Love se refiere al tiempo que se perderá como «un par de días» y dice que comenzará a practicar nuevamente la próxima semana. pic.twitter.com/gz9ylcytwd – Matt Schneidman (@mattschneidman) 14 de agosto de 2025

«Comenzaremos a integrarse en la próxima semana», Amor agregado. «Simplemente jugarlo de oído y ver cómo se siente una vez que me pongo lanzar, moverme, cosas así. Solo jugando de oído, pero la próxima semana deberíamos estar comenzando».

El estado de los titulares de Green Bay se dirige a la Semana 1

Se espera que Hobbs, McKinney y el amor regresen en la semana 1. Si el amor regresa al campo de práctica la próxima semana, no hay razón para que no entrará en Lambeau Field y comenzará contra los Leones. Es un juego divisional con implicaciones masivas, y es la primera vez que Lafleur abrirá la temporada en casa.

Jayden Reed ha estado usando un bota para caminar para evitar la práctica. El estado del receptor de liderazgo de los Packers durante las últimas dos temporadas sigue siendo desconocido.

Si Reed no ha vuelto, Matthew Golden puede tener que asumir los deberes de WR1. Con Romeo Doubs También obteniendo Sacudido en la prácticaEste núcleo que recibe los empacadores sigue siendo un misterio. Cuatro receptores de Packers están actualmente listados como cuestionables.

Christian Watson’s El estado cuestionable no es una sorpresa. El receptor de cuarto año abrirá la temporada en la lista de cachorros después de caer a fines de la temporada pasada. Dontayvion Wicks Estaba fuera del primer partido de pretemporada del equipo con una lesión en la pantorrilla.

Green Bay está buscando resolver todas estas lesiones antes del 7 de septiembre. Watson es el único jugador que tiene un 0% de posibilidades de jugar en la Semana 1. Aparte de eso, todos los demás tienen poco más de tres semanas para ponerse en posición de jugar.