Packers Micah Parsons disculpa ‘por mis acciones’ en la pérdida de la semana 3

Hubo muchas razones por las que el Empacadores Perdido por primera vez esta temporada, 13-10, en Cleveland en la Semana 3 el domingo, y aunque las lesiones y la incapacidad de la ofensiva para contener el pase de los Browns, acoplados con un intento de gol de campo bloqueado prematuro, probablemente se ciernen como los factores más importantes, Star Rusher-Rusher Micah Parsons Quiere la culpa que le apunta.

Aunque la defensa de los Packers sofocó a los Browns durante los primeros 56 minutos del juego, lo que permitió esos 13 puntos finales, todo en las últimas 3:38 del juego fue inaceptable. Y Parsons dice que está en él.

«Solo tome la responsabilidad cuando esté allí» Dijo Parsons Después del juego. «Yo mismo, tomo la responsabilidad. Dos penalizaciones fuera de las ofertas son inaceptables para mí, y para este equipo. Solo cosas que no deberíamos estar haciendo, no debería estar haciendo, solo inaceptable. Y me disculpo completamente por mis acciones».

Micah Parsons: ‘Es mi error’

Los Packers permitieron solo 221 yardas de ofensiva a los Browns, lo que seguramente debería haber sido suficiente para una victoria. Pero la defensa de Cleveland fue igualmente robusta, manteniendo a Green Bay a 230 yardas ofensivamente. Los Packers cerraron con una intercepción en un mal lanzamiento de Amor Jordan Y el gol de campo bloqueado, sin embargo, en sus dos unidades finales.

Esos le cuestan a Green Bay el juego.

Pero Parsons también sintió que la defensa se orientó demasiado a la apuesta en el tramo del juego.

«Es mi error. Simplemente cometimos errores», dijo Parsons. «Tratamos de terminar el juego en una jugada y, a veces, te muerde. Nunca sabes cómo suceden las cosas. Pero al final del día, la naturaleza del juego termina. Y no terminamos hoy. Y no hay una persona o un grupo, como dije.

«Por mis acciones, me disculpo y tengo que hacer un mejor trabajo. Así es como lo veo. Tengo que asegurarme de que estoy libre de penalización y lo hago lo mejor que pueda en el juego».

Packers no ‘terminó’ en la semana 3

Parsons también dijo que los Packers no pueden acostumbrarse a hacer esfuerzos parciales. Quizás la adrenalina de comenzar las primeras dos semanas contra los principales enemigos de la NFC Detroit y Washington llevó a un estancamiento contra un equipo de Cleveland que ganó tres juegos el año pasado.

No importa si ese fue el caso, los Packers no pueden dejar que vuelva a suceder.

«Es como una película a veces, cómo funciona el fútbol», dijo Parsons. «Creo que, hacia el final del juego, jugaron mejor que nosotros. Tenemos que jugar los cuatro cuartos como equipo, ni un individuo, no un grupo específico, como equipo.

«Tenemos que terminar juegos. Tuvimos la oportunidad, múltiples oportunidades, para ganar el juego. No hicimos eso, así que tenemos que volver con los detalles. No podemos jugar la primera mitad, no podemos jugar el tercer cuarto».