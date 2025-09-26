Packers instó a reemplazar a Malik Willis en el comercio de Kenny Pickett

Packers de Green Bay mariscal de campo titular Amor Jordan está teniendo un buen comienzo para la temporada regular 2025 y llevando consigo las esperanzas del equipo de competir por un Super Bowl, pero no todos están contentos con el respaldo sentado detrás de él.

A principios de esta semana, Nate Davis de USA Today argumentó 12 jugadores para atraer interés de otros equipos en el mercado antes de la fecha límite de intercambio de la NFL 2025 el 4 de noviembre, conectando puntos entre los Packers y el Las Vegas Raiders ‘ sala de mariscal de campo.

¿El argumento de Davis? Los Packers deben llamar a los Raiders sobre la disponibilidad de la primera selección y respaldo de primera ronda Kenny Pickett Para agregar un «retraso más experimentado» que el actual quarterback No. 2 Malik Willisquien comenzó dos juegos para ellos en 2025.

«Malik Willis llevó la manada en un apuro sin Jordan Love el año pasado, pero apenas se le pidió que operara la ofensiva a un nivel similar», escribió Davis el miércoles. «Tal vez está a la altura de la tarea ahora … y tal vez Green Bay sería prudente ver una devolución más experimentada si, por ejemplo, el amor se perdiera por un tramo de seis semanas».

Kenny Pickett tiene un atractivo limitado después del período de Browns

Davis no es el primer analista en sugerir que los Packers quieran comenzar a pensar en el futuro de su sala de mariscal de campo detrás del amor. Willis ha sido bueno para ellos, pero está en la última temporada de su contrato de novato y parece más probable que salga en la agencia libre por la oportunidad de comenzar que volver a firmar con los Packers como su número 2 a largo plazo.

Sin embargo, en cuanto a los posibles reemplazos, Pickett no es una opción de alta gama.

Pickett, la selección general No. 20 en 2022, pasó dos temporadas con el Pittsburgh Steelers Como su mariscal de campo titular, completando el 62.6% de sus pases para 4,474 yardas con 13 touchdowns y 13 intercepciones en 25 apariciones totales. Cuando los Steelers firmaron Russell Wilson Sin embargo, en 2024, rápidamente lo cambiaron a Filadelfia.

Desde entonces, Pickett ha luchado para ganar tiempo de juego. Jugó fotos extendidas en dos juegos para el Águilas Cerca del final de la temporada 2024, pero fue solo 24 de 39 pases para 286 yardas con dos touchdowns y una intercepción en sus exhibiciones limitadas.

Después de la temporada, los Eagles pasaron las riendas de respaldo a Tanner McKee y cambió a Pickett al Cleveland Brownsdonde iba a competir en una batalla de cuatro vías de QB por el trabajo inicial con Joe Flacco y novatos Dillon Gabriel y Shedeur Sanders. Sin embargo, una lesión en los isquiotibiales lo mantuvo fuera de la carrera durante toda la pretemporada.

Los Browns luego descargaron a Pickett a los Raiders para una selección de quinta ronda antes del corte de la lista, reduciendo sus pérdidas con la antigua selección de los 20 mejores a pesar de las dudas en el quarterback.

Tal vez Pickett encuentre la situación correcta en el futuro y se incendio, pero su currículum no es lo suficientemente brillante como para que los Packers piensen que podría empujar de manera significativa a Willis.

Los empacadores cierran el interés comercial en Malik Willis

Incluso si Pickett tuviera un currículum más fuerte y se clasificara entre el nivel superior de los jóvenes quarterbacks suplentes, los Packers no tendrían muchas razones para comerciar por él.

Eso es porque Willis, a pesar de todas sus deficiencias en Tennesseha dado nueva vida a su carrera desde que llegó a Green Bay con un intercambio de bajo costo antes de la temporada 2024.

Willis no rompió ninguna barrera con sus dos spot starts for Love en 2024, pero dirigió la ofensiva del entrenador en jefe Matt Lafleur de manera eficiente para ayudar a los Packers a ganar ambos juegos. En sus dos aperturas, completó 25 de 33 pases (75.8%) para 324 yardas, dos touchdowns y cero pérdidas de balón. También corrió 12 veces para 114 yardas y otro puntaje.

Si bien su tiempo de juego desde entonces ha sido mínimo, los Packers han dejado en claro que valoran su mariscal de campo número 2. Según el Butler de Easton de Packer Reportel Bengals de Cincinnati Llamó a los Packers para preguntar sobre la disponibilidad de Willis en un intercambio después de perder el inicio Joe Burrow a una lesión significativa. Nada, sin embargo, vino de esa llamada.

Si los Packers no están dispuestos a intercambiar a Willis a un equipo desesperado con necesidades de quarterback, entonces es lógico que no deseen adquirir Pickett para empujarlo.