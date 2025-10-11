Packers HC Matt LaFleur explica los comentarios sobre la lesión de Brandon McManus

Después de disfrutar de un comienzo candente de la campaña de 2025, el Empacadores de Green Bay han sufrido un par de resultados extraños en sus últimos dos juegos, perdiendo ante el marrones de cleveland antes de atar el vaqueros de dallas. Después de tener un tiempo libre durante su semana de descanso de la Semana 5, los Packers tendrán una gran oportunidad de regresar a la columna de victorias en la Semana 6 cuando se enfrenten al Bengals de Cincinnati.

Green Bay puede ser un gran favorito de cara a este juego, pero recientemente recibieron una actualización preocupante sobre lesiones con respecto a pateador Brandon McManus. El viernes, entrenador en jefe Matt LaFleur abordó su situación y si el equipo espera o no que pueda jugar en su próximo partido.

Matt LaFleur habla sobre la lesión de Brandon McManus

El pateador de los Packers, Brandon McManus, dice que planea jugar el domingo contra Cincy incluso después de su lesión en el cuádriceps de ayer en la práctica. Tuvo una situación similar al principio de su carrera y jugó ese domingo.

McManus está en su segunda temporada con los Packers y, en general, se ha desempeñado bien como pateador del equipo. Ha acertado siete de sus nueve intentos de gol de campo y también ha acertado 11 de sus 12 intentos de puntos extra. McManus conectó una patada clave al final del tiempo extra en la Semana 4 contra los Cowboys para ayudar a su equipo a escapar con un empate después de que casi se les acaba el tiempo.

Durante la semana, McManus sufrió una lesión en el cuádriceps que puso en duda su estado. Considerando que los Packers no tienen otro pateador a su disposición, esto es un poco preocupante, porque si McManus no puede ir, estarán en una situación difícil. Hasta este momento, sin embargo, Green Bay no ha hecho ningún movimiento para traer otro pateador a la ciudad.

Al hablar de su lesión a principios de semana, McManus dejó en claro que no cree que esto afecte su estado en la Semana 6. Sin embargo, LaFleur tuvo un punto de vista diferente el viernes, ya que dijo que el equipo va a controlar el estado de McManus antes de decidir finalmente si podrá jugar o no pese a esta lesión el domingo.

«Estaba tratando de decirle: ‘Sí, has lidiado con esto. Bueno, nosotros no lo hemos hecho, y yo no lo he hecho, según mi experiencia'», dijo LaFleur en respuesta a los comentarios de McManus sobre su estado de lesión. «Eres un pateador y tu pierna te molesta. Eso es un problema. No es diferente a un mariscal de campo que tiene algo con su brazo o hombro de lanzamiento, eso es una preocupación. Si puedes o no superarlo o no, el tiempo lo dirá».

¿Brandon McManus jugará para los Packers en la semana 6?

Por ahora, parece que McManus está en camino de jugar. No sólo ha dicho públicamente que no cree que esta lesión sea un gran problema, sino que los Packers tampoco tienen otra opción a la que recurrir si él no puede ir. Si no se sintieran seguros de su capacidad para jugar, es probable que la directiva ya hubiera traído otra opción a la ciudad.

Obviamente, valdrá la pena vigilar el estado de McManus hasta que llegue el inicio, pero parece una lesión que podrá superar. Suponiendo que pueda jugar, eso debería darle a Green Bay una mejor oportunidad de derrotar a Cincinnati el domingo. El inicio de este juego está programado para las 4:25 pm ET el domingo por la tarde, y si los Packers pueden jugar su estilo de fútbol, ​​abandonarán el campo con su tercera victoria del año.