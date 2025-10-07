Packers consideran firmar a DT en medio de preocupaciones sobre Devonte Wyatt

El Empacadores de Green Bay están considerando algunos refuerzos para el interior de su línea defensiva en medio de preocupaciones por lesiones en el tackle defensivo Devonte Wyat.

Según el cable de transacción oficial de la NFL, los Packers recibieron a tackles defensivos Tommy Akingbesote, Antonio Campbell, Keondre Coburn, Fabien Lovett y Omari Tomás el lunes para los entrenamientos de la lista antes de su primera práctica para la Semana 6.

Coburn, una selección de sexta ronda de 2023 para Kansas City, es el único de los cinco jugadores de entrenamiento que ha jugado la temporada regular. NFL instantáneas, habiendo aparecido en seis juegos para el jefes y 19 juegos (con uno como titular) para el Titanes de Tennessee en sus dos primeras temporadas. También ha participado en muchas más jugadas defensivas (233) que en equipos especiales (26).

Akingbesote también podría intrigar al empacadores. Un novato de séptima ronda, registró cuatro tacleadas en total (una por pérdida) en tres apariciones de pretemporada para el vaqueros de dallas en agosto, aunque vaqueros no lo retuvo para su lista de 53 hombres. También pasó dos semanas en el Panteras de carolina equipo de práctica pero no recibió un ascenso.

Los Packers (2-1-1) no anunciaron ningún movimiento en su plantilla después de los entrenamientos, pero aún podrían fichar a uno de los cinco jugadores del entrenamiento antes de enfrentarse al equipo. Bengals de Cincinnati (2-3) el domingo. Es probable que los cinco sean candidatos para el equipo de práctica, no objetivos para una lista de 53 hombres.

Los entrenamientos generan preocupación sobre el estado de Devonte Wyatt

Si el empacadores Firmar a cualquiera de los cinco jugadores de entrenamiento podría depender de la condición de Wyatt, quien todavía está sufriendo una lesión en la rodilla que lo obligó a salir temprano en el sorteo de la Semana 4.

Wyatt salió en el segundo cuarto contra el vaqueros después de aterrizar torpemente sobre su rodilla en un intento de perseguir al corredor Miles Sanders al final de una jugada terrestre. Si bien se fue por sus propios medios, no regresó durante el resto del juego.

El empacadoresque había liderado 13-2 cuando Wyatt abandonó el juego, permitió que vaqueros para acumular 38 puntos sin su mejor tackle defensivo, conformándose con un empate 40-40 en horario estelar.

Durante la semana de descanso, empacadores El entrenador en jefe Matt LaFleur clasificó la lesión de rodilla de Wyatt como “semana a semana”, pero la selección de primera ronda de 2022 tampoco practicó el lunes para comenzar la semana de preparación para el bengalíes. Si bien los Packers podrían proporcionar más pistas sobre su estado cuando lo liberen El primer informe de lesiones de la semana el miércoles.probablemente no se vestirá para ellos el domingo por la tarde si no participa en la práctica.

Devonte Wyatt sigue siendo la mayor lesión después de la semana de descanso

La lesión de Wyatt podría convertirse en una preocupación para los Packers ante el bengalíesespecialmente después de lo mucho que luchó su interior defensivo en su ausencia contra el vaqueros.

Afortunadamente para ellos, lucen mucho más saludables después de la semana de descanso.

El empacadores tuvo a sus dos linieros ofensivos titulares lesionados: el tackle derecho zack tom (oblicuo) y guardia izquierda Aarón Bancos (ingle) – de regreso a la práctica el lunes, aparentemente dándoles a ambos la oportunidad de jugar después de perderse el vaqueros juego.

Los Packers también abrieron las ventanas de práctica de 21 días para ambos receptores abiertos. cristian watson y liniero ofensivo interior monje jacob para regresar a la lista de 53 hombres. Watson había comenzado la temporada en la lista de personas físicamente incapaces de desempeñarse (PUP) mientras se recuperaba de la rotura del ligamento anterior cruzado de enero pasado, mientras que Monk aterrizó en la lista de reserva de lesionados con una designación de regreso cuando el equipo hizo sus recortes en la plantilla de 53 hombres en agosto.

Wyatt y el tackle derecho novato de segunda ronda Antonio Belton (tobillo) fueron los únicos dos Packers en la lista de 53 hombres que no participaron en la primera práctica del lunes.