Packers 9.5-Sack Edge Rusher considerado objetivo comercial para 49ers

El Empacadores de Green Bay hizo una de las adquisiciones más importantes justo antes del comienzo de la temporada, mejorando su presión sobre el pasador al intercambiar con los Dallas Cowboys por Mica Parsons.

Parsons y Gary Rashan ahora sirven como los principales corredores de ventaja de los Packers, con la ex selección de primera ronda Lucas Van Ness también contribuyendo mucho. Esa profundidad ha dejado a Kingsley Enagbare como el hombre extraño, trabajando principalmente como suplente detrás del trío.

Aún así, Ian Rapoport de la red NFL cree que Enagbare podría atraer un importante interés comercial de equipos que necesitan ayuda para presionar al pasador, uno de ellos son los San Francisco 49ers.

Rapoport señaló que los 49ers perdieron a Nick Bosa por el resto de la temporada con un ligamento cruzado anterior desgarrado como una posible razón por la que podrían preguntar sobre Enagbare. Bosa sufrió la lesión en la Semana 3 contra los Arizona Cardinals, pero aún ocupa el segundo lugar en el equipo en capturas (dos) y está empatado en el liderato en tacleadas por pérdida (cuatro) de cara a la Semana 6.

Junto con Enagbare, Rapoport también mencionó al cazamariscales de los Tennessee Titans, Arden Key, y al apoyador de los Miami Dolphins, Bradley Chubb, como posibles objetivos comerciales para los 49ers y otros equipos que buscan ayuda para cazamariscales.

Carrera de Kingsley Enagbare con los Packers

Enagbare, de 25 años, se encuentra en la mitad de su cuarta temporada en Green Bay. Ha aparecido en los 17 juegos de cada año (55 en total), pero solo tiene 18 aperturas en su carrera. Su mejor temporada llegó en 2024 cuando registró 4.5 capturas, ocho golpes al mariscal de campo y dos balones sueltos forzados. En total, tiene 9.5 capturas, 23 golpes de QB y tres balones sueltos forzados en su carrera, con al menos 20 presiones en cada una de las últimas tres temporadas, según Enfoque en fútbol profesional.

Esta temporada, su impacto ha sido limitado. Enagbare aún no ha comenzado, pero ha aparecido en los cuatro juegos, registrando seis tacleadas y un golpe de QB sin captura. Esa producción limitada se debe en gran medida a jugar detrás de Parsons, Gary y Van Ness, un trío que se ha combinado para 7,5 capturas este año.

¿Tendría sentido cambiar a Kingsley Enagbare?

Enagbare, selección de quinta ronda de 2022, se acerca al final de su contrato de novato con los Packers. Cambiarlo podría ser una manera fácil de seguir adelante si la directiva no planea volver a contratarlo. Sin embargo, la verdadera pregunta es si un equipo como los 49ers podría ofrecer suficiente valor para que valga la pena para Green Bay.

Dado que Enagbare ha servido principalmente como pieza de profundidad a lo largo de su carrera, su valor comercial probablemente no sería muy alto. Los Packers necesitarían sopesar el beneficio a corto plazo de una selección de draft frente al valor a largo plazo de mantenerlo como seguro.

«Los Packers probablemente necesitarían una selección de draft que valga más que una posible selección compensatoria futura para considerar un intercambio», dijo Packers Wire. Zach Kruse escribió.

Seamos realistas: los Packers, con marca de 2-1-1, todavía lucen como uno de los equipos más completos de la NFC. A pesar de su juventud, parecen capaces de lograr un fuerte avance en los playoffs en enero. Pero el fútbol de postemporada requiere profundidad, especialmente en el ataque de borde. Si algo les sucediera a Parsons, Gary o Van Ness, Green Bay necesitaría un sustituto confiable.

En este momento, esa opción de respaldo sería la selección de cuarta ronda del draft de 2025. Barry Sorrell. El novato ha aparecido en tres juegos esta temporada, registrando 0.5 capturas y un hit de QB.