Paciente Muere En El Hospital Karawang Sospechoso De Negligencia, Esto Es Lo Que Dice IDI Jabar

Bandung, VIVA — Presunto caso negligencia profesional Lo que sucedió en un hospital en Karawang, Java Occidental, está ahora en el centro de atención del público. En respuesta a esto, la Asociación de Médicos de Indonesia (IDI) de la Región de Java Occidental finalmente habló.

Presidente de IDI Java Occidental, dr. Oficial médico. Lutfi expresó sus condolencias por el fallecimiento del paciente en este caso.



Presidente de IDI Java Occidental, dr. Oficial médico. Lutfi Foto : Cepi Kurnia/tvOne/Bandung

Expresó su más sentido pésame a la familia del paciente. Respecto a las denuncias de malas prácticas ocurridas.

«Nosotros, de la Asociación de Médicos de Indonesia de Java Occidental, todavía no podemos proporcionar una evaluación médica, porque el proceso de investigación aún está en curso», dijo el Dr. Lutfi, el miércoles (15/10/2025).

Enfatizó que la IDI apoya plenamente el proceso de investigación en curso y pidió a todas las partes que no especulen antes de que se conozcan los resultados oficiales.

«Instamos a todas las partes a esperar el proceso de investigación hasta que los resultados se publiquen oficialmente. La IDI apoya que este proceso se lleve a cabo de manera transparente», agregó.

Según él, la IDI siempre desempeña una función de supervisión a través de mecanismos éticos y un código de ética médica, así como la supervisión de competencias realizada por el consejo competente.

«La IDI siempre realiza supervisión a través del Consejo Honorario de Ética Médica (MKEK) y el Consejo Honorario de Disciplina Médica (MKDKI), para garantizar que cada práctica médica cumpla con las reglas y estándares profesionales», explicó.

Como se sabe, la supuesta negligencia contra Mursiti (62), un paciente del Hospital Hastien Rengasdengklok, Karawang, de Sumberurip Village, Pebayuran, Bekasi Regency, se reveló después de un informe de que se encontraron residuos de gasa post-tratamiento en el estómago del paciente. (Cepi Kurnia/tvOne/Bandung)