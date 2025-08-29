Paciente, claro y no chasquee a las personas con las autoridades

Yakarta, Viva – Ex Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad (Menko Polhukam) Mahfud MD Se unió a la tragedia de la muerte de un taxista de motocicleta en línea (OJOL), Affan Kurniawan, quien fue asesinado después de ser aplastado vehículo táctico (Rantis) Brote Durante una manifestación alrededor del DPR, Yakarta, jueves por la noche, 28 de agosto de 2025.

Leer también: La cara de 7 brimob de la muerte rantis pasajero brimob que dejaba a Ojol finalmente visto, ¡esta es la apariencia!



Mahfud expresó su punto de vista a través de su cuenta oficial de Instagram, @mohmahfudmd, el viernes 29 de agosto de 2025. Recordó a todas las partes que fueran pacientes y claras al abordar el desastre.



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

Leer también: Medios extranjeros destacando la trágica muerte de Affan Kurniawan ‘Driver Ojol’ que fue aplastado por Rantis Brimob



Las aspiraciones de la gente no deben reprimirse

En su declaración, Mahfud afirmó que las personas que se llevaron a las calles transmitieron sus aspiraciones no necesariamente considerarse culpables, y mucho menos tratados con prestación.

Leer también: La atmósfera del funeral de Ojol fue atropellada por Rantis Brimob Tense, el jefe de policía regional del metro fue perseguido por las masas y gritó por el asesino



«Aquellos que se demuestran y enojados no pueden ser culpados y tratados reprimidos porque transmiten aspiraciones en la aplicación de la justicia», escribió Mahfud.

Aun así, Mahfud también solicitó que el público no necesariamente etiqueta aparato como completamente incorrecto. Según él, hay un dilema en el campo que los hace en una posición difícil.

«El personal del aparato en el campo en el campo que luego se estrelló contra los manifestantes también debe ser compadecido. Pueden entrar en pánico porque están exprimidos. Si los superiores no lo culpan firmemente, pero si es demasiado firme al tratar con las masas», dijo.

Los funcionarios corruptos son el culpable del problema

La tasa de Mahfud, la raíz del problema que desencadena la agitación en la comunidad no es simplemente un choque de las personas con las autoridades, sino funcionarios corruptos que están preocupados por los intereses personales.

«Lo que está mal son funcionarios corruptos que juegan política y economía codiciosa. Esa es la fuente principal. No confundan a los funcionarios de campo con las personas que exigen y usan sus derechos constitucionales», dijo Mahfud.

Mantenga la calma y cuide su salud

Además, Mahfud invitó a todas las partes a mantener la calma y la salud en medio de una situación cálida. Incluso compartió sus actividades para hacer ejercicio en el campo del toro como parte de mantener la claridad del pensamiento.

«Afloje los nervios, abroches las venas, deshazte del cuerpo. Como estirado y no importa cuánto leer la situación, no olvides hacer ejercicio. Una razón saludable está en un cuerpo sano», escribió.

Mahfud me dijo, cuando los deportes se había reunido con varios viejos amigos del TNI y Polri, para interactuar con la comunidad circundante.

7 miembros de BRIMOB fueron detenidos

Mientras tanto, el Jefe de Policía de Metro Jaya, Inspector General Pol. ASEP Edi Suheri, se aseguró de que siete miembros de Brimob dentro de Rantis cuando ocurrió el incidente mortal había sido detenido. Están siendo examinados intensamente por ProPam.

«Y anoche el Kadiv ProPam había dicho que 7 personas todavía estaban bajo investigación y habían sido detenidas», dijo el Jefe de Policía de Metro Jaya, Inspector General de Policía. ASEP, viernes 29 de agosto de 2025.

ASEP también expresó sus profundas condolencias a la familia de la víctima.

«Estoy en nombre del jefe de la Policía del Metro y en nombre de la unidad para transmitir una profunda disculpa y de luto a la familia del fallecido», dijo en RSCM, Yakarta.

Afirmó que este caso será investigado de manera transparente y objetiva.

«Enfatizo que aquí tomará medidas firmes contra los miembros que cometieron violaciones de errores del incidente esta tarde», dijo.

Se sabe que la víctima Affan Kurniawan murió después de ser atropellada y atropellada por el auto de Rantis Brimob durante una manifestación caótica en el DPR, Yakarta. El incidente desencadenó una ola de amplias críticas y una exclamación para que el caso se manejara abiertamente.