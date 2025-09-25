‘Pachinko’ Star Kim My On New Film ‘Hana Corea’ en el Festival Busan

Director danés Frederik Sølberg «Corea«Surgió como un favorito de la multitud en este año Festival Internacional de Cine de Busanllevándose a casa el premio a la audiencia de la competencia Flash Forward por su representación matizada de la deserción y el reasentamiento de Corea del Norte.

La película, que World se estrenó en Biff, representa un viaje creativo que comenzó con un encuentro casual en Seúl y culminó en una coproducción igual danesa-coreana que desafía a los modelos de cine convencionales.

«Hace quince años, viajé a Corea del Sur por primera vez», recuerda Sølberg del Génesis del proyecto. «En mi primera noche en Seúl, entré en un restaurante y entablé una conversación con dos hombres coreanos que habían participado en algún tipo de evento conmemorativo de guerra. Su inglés fue limitado, pero lograron expresar cuán profundamente fueron afectados por la división de Corea. Recuerdo que uno de ellos me dijo:» Todo lo que queremos es Hana Corea ‘ – que significa’ Korea ‘».

Ese encuentro plantó una semilla que eventualmente florecería en un largometraje, pero no antes de años de investigación y construcción de relaciones. La fascinación de Sølberg con Hanawon, el Centro de Integración de Corea del Sur para Refugiados de Corea del Norte, lo llevó a hacer un documental de radio sobre las instalaciones. «Esa experiencia plantó la semilla para una película, no sobre Corea del Norte, sino sobre la transformación que atraviesan los norcoreanos, una película sobre lo que significa ser norcoreano en Corea del Sur».

En 2019, mientras investigaba con la productora danesa Sara Stockmann y el productor coreano Heejung Oh, el equipo conoció a Hyorin, una joven norcoreana cuyas experiencias inspirarían a la protagonista de la película. «Hyorin se destacó inmediatamente», explica Sølberg. «Ella compartió historias que nunca esperaba saber de un refugiado de Corea del Norte. Su presencia, su honestidad y sinceridad nos dejaron asombrados».

Crucialmente, Hyorin desafió a Sølberg a contar su historia. «Al final de nuestra conversación, su mensaje para mí fue: ‘Quiero que hagas una película sobre esto. Quiero que lo hagas, porque no eres coreano. No eres parte del contexto'». Desde entonces, ella ha estado involucrada durante todo el proceso, incluso invitando a Sølberg a su boda. «Hoy somos amigos», señala.

El guión, coescrito con Sharon Choi (conocido por su trabajo con Bong Joon Ho), transformó las experiencias de Hyorin en el carácter ficticio de Hyesun. «Sharon tiene una rara capacidad de combinar una visión profunda de las experiencias femeninas y la vida como una joven coreana, con reflexiones intelectuales sobre la vida, la identidad y la pertenencia, y con un fuerte sentido de estructura, dramaturgia y desarrollo del personaje», dice Sølberg.

Para el papel principal exigente, Sølberg recurrió a Kim míaRecién salido de su aclamada actuación en «Pachinko» de Apple TV. «Vi la serie de TV de Apple ‘Pachinko’, en la que Minha Stars y su actuación me volaron absolutamente», recuerda el director. «Desde el momento en que entró por la puerta, estaba claro que ella entendía completamente la dirección que estábamos tomando».

Para Minha, el mayor desafío fue dominar el dialecto de Corea del Norte. «Cuando comencé a trabajar con un entrenador de dialecto, lo primero que me dijeron fue olvidar los dialectos que generalmente escuchamos en los medios», explica. «Para retratar el dialecto de la ciudad natal de Hyesun de la provincia de Ryanggang con más precisión, invertí mucho tiempo y recibí comentarios fuertes de los entrenadores en cada toma».

El actor abordó el papel con una atención cuidadosa a la transformación gradual de su personaje. «Hyesun es alguien que está constantemente en guardia, rápidamente para protegerse. Pero a medida que gradualmente se asienta en la vida en el sur, también se vuelve más flexible. Quería capturar esos cambios, su suavizado, a través de cambios sutiles en sus expresiones, tono y gestos».

Cinemáticamente, Sølberg desarrolló una gramática visual que refleja el viaje de Hyesun hacia la libertad. «Inicialmente, tenía un principio rectivo, casi como una regla: el uso de cuadros de cine lentos, un marco fijo cada vez que Hyesun es limitado, limitado o bajo custodia. En contraste, emplearíamos disparos más vibrantes y de mano a medida que crece, se adapta y obtiene libertad».

Trabajando con DOP Stephanie Stål Axelgård, el equipo extendió este concepto más allá del encuadre. «Definimos cómo el tiempo, el silencio, el bloqueo, la iluminación, el color y el diseño de producción podrían reforzar el viaje emocional de Hyesun», explica Sølberg. «Para nosotros, en general, era importante trabajar con un estilo cinematográfico que eleva y apoya la emancipación de Hyesun: no solo se está liberando de la situación en la que ha terminado, sino que también se libera de cómo la cámara la ve y, en ese sentido, toma el control de su propia narrativa».

Central de la estructura de la película hay letras que Hyesun escribe a su madre, un dispositivo inspirado en la correspondencia real de Hyorin. «Al principio del desarrollo, tuvimos la suerte de obtener acceso a las cartas de Hyorin a su familia», revela Sølberg. «Eran profundamente sinceros, un marcado recordatorio de la gravedad de las elecciones que tenía que tomar y de cómo su familia central permaneció durante su viaje».

Para Minha, estas cartas proporcionaron una visión crucial de su personaje. «Hyesun se inspiró en una verdadera mujer refugiada de Corea del Norte, a quien el equipo de producción siguió durante cinco años mientras desarrollaba el guión. Leí sus cartas reales y me dieron mucha inspiración. Cuando recibí el guión por primera vez, lo que más me conmovió la voz en off y me sentí muy preciosa para mí».

«Hana Corea» representa un enfoque innovador para la coproducción internacional. A pesar de que el Instituto de Cine Danés es el principal financiador, el equipo estableció lo que Sølberg llama «una estructura de coproducción igualitaria».

«Estábamos convencidos de que la película no podía tener éxito, historia o artísticamente, a menos que la perspectiva coreana estuviera completamente integrada desde el principio», explica. «Este es el marco bajo el cual se ha producido ‘Hana Corea’: nuestro productor coreano y nuestro productor danés han trabajado como socios iguales en cada fase de la producción, desde la investigación temprana hasta la película final, compartiendo un papel de liderazgo conjunto».

El enfoque se extendió al proceso creativo, con una amplia consulta con expertos y desertores de Corea del Norte a lo largo de la producción. «Con los años, entrevistamos a casi 30 norcoreanos y hablamos con expertos y personal», señala Sølberg. «Para nosotros, fue crucial crear una película basada en experiencias reales en lugar de narrativas simplificadas».

«Hyorin constantemente nos recuerda que esta historia no es abstracta. Es real», agrega. «Eso da un sentimiento de responsabilidad: que debemos hacer todo lo posible para hacer una película que de alguna manera respeta a Hyorin y sus compañeros norcoreanos. Para hacer una película que los haga sentir reconocidos».

Con Reinventar manejo de ventas internacionales«Hana Corea» está posicionado para un festival más amplio y un lanzamiento teatral.