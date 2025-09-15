PA Jaksel se filtró, se reveló la fecha de juicio de divorcio de Tasya Farasya

Yakarta, Viva – Proceso de divorcio de Selebgram Tasya farasya con su marido Ahmad assegafFinalmente ingresando una nueva fase. La demanda de divorcio que originalmente solo circulaba como un problema ahora se ha demostrado legalmente válida después de estar oficialmente registrada en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta.

Esta certeza fue revelada por las relaciones públicas del Tribunal Religioso del Sur de Yakarta, Dede Rika Nurhasanah. Mencionó que la demanda entró en los nombres iniciales que se refieren a Tasya Farasya y Ahmad Assegaf. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Hubo un caso que entró, una succión ante el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta. Las iniciales LFT (Lulu Farasya Teisa) del demandante, el demandado estadounidense», explicó Dede Rika Nurhasanah en el Tribunal Religioso del Sur Jakarta, lunes 15 de septiembre de 2025.

Además, Dede agregó que la demanda fue presentada en línea por el abogado de Tasya.

«La demanda fue presentada el 12 de septiembre de 2025 por E-Court», dijo.

Aun así, el tribunal no pudo abrir el contenido de la demanda presentada por Tasya.

«Por el contenido de la demanda no podemos presentar», dijo.

El público más esperado es el cronograma del juicio inaugural. Según Dede, la primera agenda del juicio de divorcio de Tasya y Ahmad se llevará a cabo el 24 de septiembre de 2025.

«La agenda de la audiencia inaugural será el 24 de septiembre de 2025, llamando a las partes, si está presente, continúa con mediación», dijo.

Para el registro, la mediación es la etapa inicial que debe tomarse en cada caso de divorcio. Desde esta etapa se sabrá si Tasya y Ahmad aún pueden ser referidos o realmente separados.

Tasya Farasya se casó con Ahmad Assegaf en febrero de 2018 en una boda de lujo que duró hasta siete días. Desde el matrimonio, ambos fueron bendecidos con dos hijos, Maryam Eliza Khair Assegaf y Hasan Isa Assegaf.