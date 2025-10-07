Ozzy Osbourne Doc revela una cirugía fallida, Black Sabbath se arrepiente

El Ozzy Osbourne El documental «No Escape From Now» finalmente se está transmitiendo en Paramount+, ofreciendo una mirada íntima a los últimos meses de la vida del ícono del rock y su viaje para despedirse de sus fanáticos con un último concierto de la cabeza.

Dirigida por Tania Alexander, la película de dos horas narra las luchas de salud de Osbourne, quien murió el 22 de julio a la edad de 76 años, en los últimos seis años. Emocional y crudo, el doctor muestra al Príncipe de la Oscuridad en su punto más bajo mientras lucha con el dolor crónico después de una caída de 2019 y varias cirugías, además de luchar contra la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, su sentido del humor característico está presente a través de todo, al igual que su amor duradero por su esposa, Sharon.

A lo largo del documental, lo único que parece mantener a Ozzy en marcha es su deseo de regresar al escenario para un último concierto, que se convirtió en el concierto de «regreso al comienzo» en su ciudad natal de Birmingham, Inglaterra. «No siento que haya terminado todavía», dice Ozzy en el doctor. «Quiero decirle a mis fanáticos: ‘Gracias por los años’. No he dicho eso todavía.

Más allá de algunas de las entrevistas finales en la cámara de Ozzy, «No Escape from Now» también presenta conversaciones reveladoras con Sharon; sus hijos Aimee, Kelly y Jack; y una gran cantidad de íconos de roca, incluido Tony Iommi (Sábado negro), Duff McKagan y Slash (Guns N ‘Roses), Robert Trujillo y James Hetfield (Metallica), Billy Idol, Maynard James Keenan (Herramienta) y Chad Smith (Red Hot Chili Peppers).

Siga leyendo para obtener las mayores revelaciones del documental, incluido que su cirugía espinal de 2019 puede haber sido innecesaria y que tenía «mucho miedo» para su show final.

Ozzy luchó con la ‘depresión masiva’ después de su caída de 2019

Después de que Ozzy cayó en la residencia de Los Ángeles de Osbournes en febrero de 2019 y se sometió a una cirugía de columna, obligándolo a cancelar las fechas de su gira para ese año, Sharon lo observó caer en una «depresión masiva».

«Está tan deprimido. Ha pasado por el infierno y de espaldas, ha pasado por mucho dolor con estas operaciones», dice en el doctor mientras Ozzy, con destino a la televisión, observa televisión en su iPad. «Es como si se despertara y era un tipo diferente porque todo [touring] Parte de su vida se ha ido «.

Se puso tan mal en un momento que Ozzy recurrió a la medicación para mejorar su estado de ánimo. «La idea de no hacer ningún concierto más, realmente fui a la depresión. Ahora estoy tomando antidepresivos ahora, en realidad», dice. «Me estaba preparando para irme en algún momento. Pero luego iré allí en mi cabeza y me iré, ¿de qué estás hablando? Porque conocerme, la mitad lo haría y estaría medio muerta. Me prendería fuego y no moriría, ¿sabes? Esa es mi suerte».

Su cirugía espinal puede haber sido «demasiado agresiva»

Después de la caída de Ozzy, se sometió a una importante cirugía espinal que revela el Doc que puede haberlo lastimado más de lo que ayudó. Ozzy recuerda despertar en el hospital «completamente jodido».

«Para ser honesto, pensé: ‘¿Qué diablos me han hecho?'», Dice Ozzy. «Nunca pensé que un cirujano pudiera hacer mal». Estuvo en el hospital durante tres meses antes de finalmente regresar a casa, pero debido a su inactividad, también desarrolló coágulos de sangre severos. «Es un dolor que no importa lo que hagas, siempre está ahí», dice en el doctor.

«Estamos criados para creer que los médicos son superhéroes, en cierto modo», dice la hija de Ozzy Aimee sobre la cirugía de su padre. «Y aunque son muy hábiles, algunos de ellos, muchos de ellos realmente no tienen las respuestas».

Un par de años después, Ozzy vio a un médico que parecía confirmar lo que su familia había temido sobre su cirugía inicial. «Finalmente encontramos un cirujano que decía: ‘Eran demasiado agresivos con su operación. Han hecho cosas que no necesitaba hacer'», dice Sharon. «Y lo que este otro cirujano había hecho era, había puesto placas a cada lado con todos estos tornillos y aparentemente eso no tenía que hacerse. Por lo tanto, causó aún más daño. Sacaron las placas de metal y los tornillos que estaban en Ozzy e intentaron parchear tanto como pudo, pero el daño principal se hizo».

En un momento particularmente emotivo, el hijo de Ozzy, Jack dice: «Ese maldito doctor lo despojó de sus habilidades para moverse, y me enoja mucho porque sentí que todo esto podría haberse evitado. No tenía que suceder».

Ozzy Osbourne en «No escape de ahora». Película Still/Paramount+

Ozzy ‘Never’ superó ser despedido de Black Sabbath

El DOC toca brevemente la importancia para Ozzy de reunirse con Black Sabbath durante su show final después de que originalmente fue despedido de la banda en 1979 debido a sus problemas de abuso de sustancias.

«Mi papá nunca superará la despedida de Black Sabbath», revela la hija de Ozzy, Kelly. «Nunca superará eso, nunca. Lo dolió más que cualquier cosa que la gente pueda expresar con palabras. Lo destruyó. Esos eran sus hermanos, esos eran su familia extendida y todo lo que sabía».

Aunque el propio Ozzy no habla directamente sobre el tema, le dice al productor y amigo Andrew Watt durante una conversación en el estudio: «Para ser honestos contigo, todos estábamos jodidos … al final del día que todos fueron apedreados, pero todos iban, ‘Oh Ozzy’s Stoned’. Porque cuando haces mucho ácido como solía hacerlo, tienes que estar jodiendo tu nuez.

Ozzy se había unido a Black Sabbath varias veces anteriormente, incluso de 1997 a 2005 y nuevamente en 2012 antes de embarcarse en una gira de despedida que terminó en 2017. En el doctor, Ozzy dice que el guitarrista de Sabbath Tony Iommi había sido «muy solidario» a través de sus recientes luchas de salud y el documento muestra las dos reuniones para una actuación en los Juegos de la Comunidad 2022 en Birmingham.

«Cuando Ozzy se enfermó, Tony estaba allí todas las semanas», dice Sharon. «Se acercaba a él. Estaba allí cuando Ozzy necesitaba a alguien con quien hablar, y ha sido increíble».

Ser incluido en el Salón de la Fama de Rock and Roll rompió el corazón de Ozzy

Lo que debería haber sido un momento de orgullo: la inducción de Ozzy en el Salón de la Fama del Rock and Roll en octubre de 2024, fue en cambio desgarrador. Debido al dolor crónico y la progresión de su Parkinson que lo mantuvo sentado en un «trono» en lugar de actuar, Ozzy no pudo actuar en la ceremonia de inducción y, en su lugar, reunió a un súper grupo que incluye a Keenan, Idol y Smith para interpretar varias de sus canciones.

«No estaba pensando: ‘Me alegro de que estén haciendo mi jodido concierto por mí’. Iba, ‘¿Qué demonios me pasa?’ «, Dice Ozzy sobre la ceremonia. «¿Y esa sensación de querer subir y intentarlo, eso me rompió el corazón, ya sabes? Casi dije: ‘Déjame probar’. Pero sé que estaría en el piso en dos putos segundos «.

Ozzy incluso admite que «pasó algún tiempo en medio de la noche buscando en línea estas malditas piernas y cosas biónicas» solo para poder actuar. «Estaba pensando que sería genial, el verdadero Iron Man», dice con una sonrisa.

El documento lleva a los espectadores dentro del ensayo final para la actuación de la ceremonia de inducción, donde Jack Black, que estaba listo para introducir el tributo, le dijo a Ozzy «Te lo debo todo» y «fuiste tú quien cambió mi vida». Durante «Mama, estoy regresando a casa», Ozzy y Black comienzan a cantar juntos y parece que Ozzy quiere saltar de su trono.

«Juro que lo vi, como si las piernas iban … parecía que estaba pensando en levantarse», dice Smith en el doctor. «Estoy como, es posible que no quieras, no sé si puedes hacer eso. Pero en su mente, él piensa que puede hacerlo».

Cuando la canción termina, Black le dice a Ozzy: «Suenas muy bien. Oh, Dios mío, casi me desmayo. Es tan bueno escucharte cantar, hombre. Te amo, Ozzy».

Durante la ceremonia real, Ozzy confiesa que fue superado por la emoción. «Simplemente me bateé en mi jodido garganta porque sentía pena por mí mismo al mismo tiempo que no podía llegar allí para hacer la cosa yo mismo. Era algo agridulce, todo», dice. «Una gran parte de mi corazón se rompió porque pertenezco allí, ¿sabes?»

Sharon Osbourne en «No Escape de ahora». Neil Pollock/Paramount+

El concierto de Birmingham fue táctil hasta el último minuto

En abril, solo dos meses antes del gran espectáculo de despedida de Ozzy en Birmingham, un debilitado Ozzy se sienta para una entrevista y le dice a la cámara: «La forma en que me siento ahora, será un milagro si lo hago».

Sharon revela que Ozzy ha estado lidiando con un nuevo problema de salud: una vértebra agrietada como resultado de la cirugía fallida de seis años antes. Tuvo que ir al hospital y completarlo quirúrgicamente, lo que solucionó el problema durante aproximadamente dos semanas, hasta que estuvo en agonía una vez más. Mientras estaba en el hospital, atrapó neumonía y sepsis, y luego otra vértebra debajo de la que se llenó también se agrietó. Todos estaban sorprendidos de que sobreviviera.

«El problema ahora es llegar a Inglaterra. Pero es solo una maldita destrucción del alma, ¿sabes?» Ozzy dice. «Tengo que estar allí. Tengo que estar allí. He estado enfermo ahora, este es el año siete, ¿sabes? A medida que avanzo y voy más lejos en esto, está empeorando lentamente. Es jodidamente paralizándome. No puedo caminar muy lejos, no puedo doblarme … todo lo que puedo hacer es aparecer y hacer lo mejor que puedo».

Ozzy tenía «mucho miedo» y «nervioso» para el concierto final

Aunque Ozzy finalmente está despejado para volar y lo hace para el espectáculo de Birmingham, Sharon dice que «su mente está abrumada con la forma en que la gente se presenta para él». «Back to the Beginning» no solo reunió a Black Sabbath por última vez, sino que el evento también presentó actuaciones de Metallica, Guns N ‘Roses, Ronnie Wood, Steven Tyler de Aerosmith, Slayer, Pantera, Tool, Yungblud y más.

«Tiene mucho miedo», agrega Sharon. «Pero sé que con la emoción detrás de todo, lo llevará durante el día. Va a estar bien».

«Estoy nervioso. Es mi último hurra, así que será bastante emocional para mí allí», admite Ozzy. No fue el único: el video de video en el documento muestra a innumerables fanáticos llorando por ver a su ídolo tocar su último concierto.

«Solo espero no pensar en Sharon cuando esté allí, porque entonces las malditas lágrimas comenzarán a venir. Hemos hecho muchas millas juntos, yo y mi vieja», concluye Ozzy. «Esto es todo, esto es lo último. Y lo he aceptado, ya sabes».