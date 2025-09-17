Ozzy Osbourne Doc ‘No Escape From Now’ revela el lanzamiento de octubre, Trailer

Ozzy Osbourne El documental «No Escape From Now» ha revelado su fecha de lanzamiento junto con un tráiler emocional, con una de las entrevistas finales en la cámara del ícono del rock tardío.

La película de dos horas, que narra las luchas de salud de Osbourne y el viaje para regresar al escenario en los últimos seis años, se estrenará en Paramount+ 7 de octubre. Estará disponible para transmitir exclusivamente en la plataforma internacionalmente, excluyendo Japón.

Dirigida por la ganadora de BAFTA Tania Alexander, el DOC fue producido en colaboración con la familia Osbourne e incluye entrevistas íntimas con el propio Ozzy, su esposa Sharon Osbourne y los hijos Aimee, Kelly y Jack Osbourne. La familia discute extensamente el otoño que Ozzy sufrió en febrero de 2019 que lo llevó a cancelar su gira de despedida de dos años.

«Detallando sus numerosas cirugías correctivas, los problemas de salud crecientes y los efectos progresivos del diagnóstico de su Parkinson, ‘Ozzy: No Escape de ahora’ ofrece un valiente, sin anobnos de un retrato de un hombre, destacando cómo el dolor crónico en curso de Ozzy impactó su salud mental e informó la música que hizo durante este período», se lee en la Sinopsis oficial de la Doc.

El documento entra en el estudio con Ozzy mientras graba su colaboración Post Malone de 2019 «Take What You Want» y los dos álbumes que siguieron. «Me sacó del blues. Me ayudó. Esa fue la mejor medicina que he tenido en ese momento», dice Ozzy en el trailer.

«No Escape from Nowt» también documenta la decisión de Osbourne de jugar un show final de despedida en su ciudad natal de Birmingham el 5 de julio, solo semanas antes de que muriera el 22 de julio a la edad de 76 años. «‘Ozzy: No Escape from Nown’ nunca se pretendió como una película póstumo», se lee en un comunicado de prensa. Sin embargo, el documental ahora es un testimonio del coraje, ingenio, determinación y talento de Ozzy, cualidades que aseguran que siga siendo un héroe para millones en todo el mundo «.

Alongside Osbourne’s family, “No Escape From Now” features interviews with Tony Iommi (Black Sabbath), Duff McKagan and Slash (Guns N’ Roses), Robert Trujillo and James Hetfield (Metallica), Billy Idol, Maynard James Keenan (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Ozzy’s longstanding guitarist Zakk Wylde, producer Andrew Watt, Billy Morrison, Tom Morello (Rage Against the Machine), Mike Inez (Alice in Chains) y Billy Corgan (rompiendo calabazas).

«Ozzy: No Escape From Now» fue producido por la productora del Reino Unido Echo Velvet en asociación con Osbournes y MTV Entertainment Studios. El documental es ejecutivo producido por Bruce Gillmer y Amanda Culkowski (MTV Entertainment Studios), Phil Alexander (Echo Velvet; ex editor en jefe de Mojo, Q, Kerrang!) Y Sharon Osbourne (Sharon Osbourne Management).

Mira el trailer de «Ozzy: No Escape from Now» a continuación.