Ozzy Osbourne Doc extrajo del horario de la BBC horas antes de la transmisión

Un documental sobre Ozzy Osbourne El aire en BBC un lunes por la noche ha sido sacado del horario de la emisora y pospuesto.

«La película se ha mudado en los horarios y confirmaremos nuevos detalles de TX a su debido tiempo», dijo un portavoz de la BBC a Variedad.

Titulado «Ozzy Osbourne: Coming Home», el doctor se filmó en los últimos tres años y estaba destinado a ser una «cuenta conmovedora e inspiradora» del último capítulo del legendario rockero, Según BBC News. Producido por Expectation TV, el documento incluye entrevistas con Osbourne, así como con su esposa Sharon y los hijos Jack y Kelly, y también detalló su viaje para regresar al Reino Unido

«Esta película íntima sigue los últimos tres años de la vida de Ozzy Osbourne, ya que él y Sharon planean un regreso a casa después de 25 años en Los Ángeles y se preparan para el concierto de despedida final», dice la sinopsis oficial del documento.

Osbourne murió el 22 de julio a la edad de 76 años, solo 17 días después de tocar su concierto final en su ciudad natal de Birmingham. Llamado «Back to the Beginning», el evento de todo el día incluyó actuaciones de Osbourne y Black Sabbath, así como homenajes de Metallica, Guns N ‘Roses, Slayer, Tool, Pantera, Alice in Chains y más. Debido a sus heridas de columna anteriores y la enfermedad de Parkinson, Osbourne permaneció sentado para el evento, pero de lo contrario apareció en buena salud. Su causa de muerte Más tarde se reveló haber sido un ataque cardíaco.

«Es con más tristeza que las simples palabras pueden transmitir que tenemos que informar que nuestro amado Ozzy Osbourne ha fallecido esta mañana», dijo la familia en un comunicado anunciando su muerte. «Estaba con su familia y estaba rodeado de amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento».