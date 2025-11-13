Ozzie muere, Sal mata a Wendy, planes para la temporada 4

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene detalles de “On to the Next One”, el final de la temporada 3 de “Duda Razonable”, ahora transmitiendo en Hulu.

“¿Quién mató a Wendy?” Cuando la temporada 3 de “Reasonable Doubt” de Onyx Collective llegó a su fin, todo quedó revelado.

La historia central de la temporada 3 encontró a Jax Stewart (Emayatzy Corinealdi) de regreso en la sala del tribunal, abordando un caso de alto perfil que involucra a Ozzie Edwards (Kyle Barry), una ex estrella infantil acusada de asesinar a su novia, Wendy (Rumer Willis). ​

Mientras defendía a Ozzie, acusado de asesinato en segundo grado, Jax descubrió que la estrella fue víctima de abuso infantil por parte de su manager, Monica (Brandee Evans). Este abuso lo llevó sin darse cuenta a una adicción a las drogas, que intentó superar durante su juicio.

disney

Al final, Ozzie logró evitar la cárcel y fue declarado inocente. Para celebrar el veredicto, Jax invitó a Ozzie a su casa para una cena familiar. Ozzie decidió asistir a una fiesta organizada por sus amigos, pero después de ser tentado por sus amigos consumiendo drogas, Ozzie terminó en la cena de Jax.

Más tarde esa noche, Jax le reveló a Ozzie que llamó a un centro de rehabilitación para que lo recogieran en su casa. Cuando llegaron los transportistas, encontraron a Ozzie inconsciente en la habitación del hijo de Jax. Los médicos intentaron reanimarlo, pero murió por una sobredosis. En el nuevo paso de Ozzie, en un sorprendente giro de los acontecimientos, su hermana Kristin (Kiah Clingman) reveló que fue su padre quien de hecho mató a Wendy.

Si bien esta temporada giró en torno al último caso criminal de Jax, también encontró al abogado ficticio navegando por algunas de las otras bolas curvas de la vida.

disney

Jax y Lewis se vieron obligados a afrontar las consecuencias tras la muerte de su hijo, nacido de sus aventuras anteriores en la temporada 1. Jax enfrentó sus problemas de abandono infantil una vez que su padre reapareció en su vida, junto a una media hermana que no sabía que existía. También se la vio lidiando con la devastadora noticia sobre el diagnóstico de cáncer de colon en etapa 2 de su madre.

Como si su drama familiar no fuera suficiente, enfrentó microagresiones dentro de su bufete de abogados. Eso incluyó trabajar con el turbio co-abogado Bill (Joseph Sikora), quien logró su objetivo de convertirse en socio, pero sin el conocimiento ni la participación de Jax en la decisión final.

El colmo fue que Jax empacó su oficina de la esquina y comenzó su propio bufete de abogados. En lo que debería haber sido un momento feliz para Jax en su nuevo espacio, la temporada concluyó con una Mónica vengativa apuntando con un arma a Jax y apretando el gatillo.

Productor ejecutivo de “Duda razonable” Ramla Mohamed habló con Variedad sobre el explosivo final, cómo Sal se convirtió en el asesino de Wendy, haciendo de la sobredosis de Ozzie su destino final, cuánto tiempo continuará el programa y más.

Tenemos que comenzar con ese explosivo suspenso de Mónica disparándole a Jax dentro de su nuevo bufete de abogados. ¿Cómo llegas a ese giro?

Inicialmente, no ibas a ver quién era. Iba a ser un suspenso. Mientras preparamos el final, obtengo una versión del episodio 6 y veo la actuación de Brandee donde le grita a Jax. Yo estaba como, ‘No sé si ese enojo desaparece’. Y tenía sentido que fuera ella la que apareciera. Le dije a Brandee que apareciera y pareciera alguien que no ha dormido en meses y está enojado. Quiero que parezca que estás loco. Perdiste a Ozzy. Lo perdiste todo y te concentraste en quién es la culpa. Ella se comprometió. Me encantan los finales que son sorprendentes, pero que no surgen de la nada, y que tienen sentido.

disney

Antes de ese impactante momento, fue liberador ver a Jax dejar su antiguo bufete de abogados para empezar el suyo propio. Desde el principio, los espectadores notaron las microagresiones y la cultura tóxica que enfrentó como la única abogada negra en la firma. Cuando Jax se aleja, ¿qué mensaje querías enviar en ese momento?

Es gracioso porque estaba escuchando un álbum de Mariah Carey y sonó ‘Butterfly’. Había algo tan liberador en ese interludio. Quería que la escena fuera alegre. Cuando Bill dice: ‘¿Adónde va?’ Y ella regresa por la esquina con su caja, quería sentir ese sentimiento. Me encanta la forma en que lo rodó nuestro director, Anton Cropper. Hablamos específicamente sobre lo que toma y cómo sale en cámara lenta. Hablamos con nuestra diseñadora de vestuario, Mercedes Cook, sobre lo que lleva puesto. Ella está vestida de rojo, lo cual es poder, pero también ira. Se echa las trenzas hacia atrás y parece dos. Es uno de mis momentos favoritos de la temporada. Muchas mujeres se identificarán con eso, no sólo las mujeres negras.

Los fanáticos creen que Corey y Jax comienzan su propia empresa juntos. ¿Se te ha pasado por la cabeza ese pensamiento?

Se me pasó por la cabeza. Pero es el momento de Jax y por lo que ha pasado. No dejaré de lado una opción para Morris. [Chestnut] para volver. Es un gran personaje y me encanta trabajar con él. Pero se trataba de contar la historia de Jax, lo que ella ha pasado durante la temporada y darle la victoria en lugar de acudir a Corey con la idea de trabajar con él. Ella dice: ‘No voy a estar aquí y sé lo que valgo’.

Hay mucho que desempacar aquí en este impactante final. La gran revelación sobre el asesino de Wendy es que es el padre de Ozzie. ¿Por qué decidiste tener a Sal como asesino?

Sal había sido castrado. Rosie es la hembra alfa de la casa y claramente es la que toma las decisiones. Pensé que sería interesante ver lo que sucede cuando llega Wendy y Sal ahora se enfrenta al problema de que ha actuado de forma errática. ¿Cómo lo manejaría? Mi momento favorito es cuando Kristin dice: ‘¿Deberíamos llamar a mamá?’ y él dice: ‘No’. Existe la idea de que él puede manejar esto. Lo arruina todo de muchas maneras, o no lo hace, porque se sale con la suya hasta el final. Pero es esta idea que no siente que nadie lo aprecie y no ha podido opinar en el manejo de Ozzie.

¿Ese fue siempre el plan o la historia evolucionó con el tiempo?

Iba a ser Kristin. Luego, cuando empezamos a hablar de ello, cambió a la mamá. Mientras hacíamos cambios, pensé: ‘Hay algo interesante en la relación de un hombre con su madre’. Es muy revelador del tipo de hombre en el que se convierte y de quién es. Sería más interesante ver cómo Ozzie se encoge con su madre. Tu suposiciones es que es una situación patriarcal, pero es matriarcal. Una vez que lo entendimos, tenía sentido que fuera el padre porque sentía que tenía una razón para demostrar algo. Si Rosie lo hubiera hecho, no creo que Ozzie hubiera estado en la cárcel y hubiera ido a prisión. Rosie lo habría descubierto de una manera en la que Wendy nunca habría sido encontrada, y nada de esto habría sucedido.

disney

Muchos fanáticos estaban convencidos de que Ozzie era el asesino, pero el juicio dejó en claro que cualquiera podría haber sido sospechoso. ¿Qué le llevó a optar por un veredicto de no culpabilidad?

La temporada pasada, Jax pronunció un discurso sincero y convenció al juez de que no enviara a Shanelle a prisión, pero perdió el caso. Quería ver a Jax ganar. Siguió peleando, especialmente con sus socios, sobre su estrategia. Que ella perdiera, no sería satisfactorio. Es una victoria personal para Jax en el aspecto legal validar que sabe lo que está haciendo y que puede ganar.

El juicio de Ozzie genera conciencia sobre el abuso sexual y la captación de niños en la industria del entretenimiento, que sigue siendo un problema en Hollywood que históricamente ha sido ignorado o encubierto. ¿Por qué era importante para usted resaltar este tema?

Ozzie es una estrella infantil y quería mostrar todo a lo que se enfrentaba. Si va a haber un adicto, ¿de dónde viene? Generalmente proviene de la automedicación, de un evento o de un trauma. Comenzamos a explorar cuál era ese trauma. Cuando se trata de un hombre y una mujer mayor, se considera genial cuando no lo es en absoluto. Por eso, a veces es difícil para los niños pequeños entender que se trata de abuso. Ozzie le dice a Autumn: «Fue consensuado porque lo disfruté». Pero eras un niño y no pudiste dar tu consentimiento. Era importante mostrarle a Ozzie que se diera cuenta de eso en la pantalla, donde no es algo de lo que te das cuenta en el pasado, sino en el presente. Estamos viendo que eso sucede a medida que pasa por esta prueba, lo que provoca la espiral.

A menudo escuchamos más sobre casos de mujeres que sufren abusos por parte de hombres que al revés. ¿Puedes hablar sobre tu enfoque para explorar esta perspectiva diferente sobre el abuso sexual?

En su mayor parte, empiezo con el carácter. Para Mónica, ¿cuál es la narrativa de que alguien haga algo como esto? ¿Qué se dice a sí misma? ¿A qué historia necesita aferrarse para estar convencida de que lo que está haciendo es correcto? Entonces, ¿en qué mundo necesita vivir Ozzie para que sienta que esto no estuvo mal y que podría haber sido tolerado? Tenía esta distancia con su mamá. Con los flashbacks de Mónica en su red, ¿cómo afecta eso también a Ozzie? Al crecer en los años 90, escuchamos algunas de estas historias sobre niñas y hombres mayores. Incluso con R. Kelly y Aaliyah, lo vimos y pensamos que era extraño, pero realmente no entramos en la psique de lo que eso significa. Se plantea como una relación de mentor y luego se invierte.

El trauma de Ozzie se convierte en el catalizador detrás de su abuso de sustancias, que finalmente se convierte en su ruina que al final acaba con su vida. ¿Qué lo llevó a tomar la decisión de hacer de su adicción el punto de inflexión final de su historia?

Leí historias de personas que están camino a rehabilitación y reciben un último golpe porque tienen miedo de no poder consumir las drogas. Luego, acaba con ellos. Ese siempre iba a ser el final de Ozzie. Fue agridulce para mí. Es el hecho de que estaba a punto de ser libre. Estaba a punto de descubrir quién es él como adulto cuando su vida se truncó. Esa es una historia que pasa mucho. Esa es la tristeza que ocurre cuando las personas que están a punto de descubrirlo y están a punto de hacer algo diferente, sus vidas se ven truncadas.

Justo antes de su sobredosis, Ozzie y Jax comparten una emotiva conversación sobre su adicción y su recuperación después del juicio. ¿Qué esperabas transmitir en ese momento, especialmente teniendo en cuenta lo que le sucede a Ozzie inmediatamente después?

Jax y Ozzie tenían una relación maternal en la que ella sentía que él le recordaba a su hijo. No la hemos visto aceptar ese tipo de cliente. Brayden tenía una energía diferente. Shanelle era su amiga, así que hay una historia personal. Pero ¿qué pasa con alguien que podría ser su hijo? Esa fue una de las primeras cosas que propuse, la idea de que él pueda ver el amor incondicional sin condiciones hacia el final de la temporada. Cuando un padre o alguien se preocupa por ti, ellos hacen lo mejor para ti. No te permite ni te permite ser una mala versión de ti mismo. Lo experimenta cuando dice: «Estoy muy enojado contigo, pero también te amo». Llega a tener aquello que nunca tuvo.

disney

Otro momento crucial fue el regreso del padre de Jax a su vida después del diagnóstico de cáncer de su madre. Aunque su regreso fue escéptico al principio, Jax lo abrazó lentamente. ¿Cómo afectará su crecimiento como personaje el hecho de que ella tenga que volver a subir la guardia con él?

En este caso, es «Te amo, pero está Chelsea, tú y tantas cosas». Necesito distancia hasta que pueda tomar decisiones al respecto.’ El crecimiento es poder poner límites. Hay crecimiento allí porque ella viene de un lugar vulnerable. Ella no está gritando. El viejo Jax lo habría bloqueado. No sé si se sentaría y conversaría o al menos intentaría descubrir cómo se siente. Como adultos, crecemos y, a veces, nos enfrentamos a nuevos traumas que surgen. Eso es lo que vas a ver con Jax. En general, ella seguirá adelante. Pero la veremos dar un paso atrás y tratar de reestabilizarse porque así es la vida real.

Ahora que el programa se renovó oficialmente para la temporada 4, ¿has empezado a pensar en qué temas te gustaría explorar para la próxima temporada?

El [writer’s]la habitación está abierta. Estamos rompiendo ideas y proponiendo cosas. Mi objetivo es hacer que la próxima temporada sea mejor que la anterior. Siempre es un desafío lograr que eso suceda, pero estoy dispuesto a hacerlo.

Cuando creaste “Reasonable Doubt” por primera vez, ¿cuántas temporadas imaginaste para la serie?

Como showrunner, intentas superar la primera temporada. Cuando lo propuse, me gustó la idea de cuatro temporadas. Estaba siendo realista porque es streaming e incluso llegar a cuatro temporadas es una hazaña. A medida que el programa ha evolucionado, estoy abierto a que dure todo lo que pueda y siga siendo bueno.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.