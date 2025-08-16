¡Oye, ningún club en Indonesia tiene un estadio!

Padang, Viva – Jugador de vestidor en la sede Semen Padang FCEl estadio Gelora Haji Agus Salim (GHAS) de repente se convirtió en un material burlón por los internautas. No porque sea magnífico, sino precisamente porque las sillas se consideran similares a una silla de invitación.

«¿Es este un vestuario o evento de celebración?» Los internautas de Telets en las redes sociales, destacaron las instalaciones improvisadas en la sede de Semen Padang FC.

Pero no se equivoquen, los comentarios entrometidos fueron respondidos de inmediato por el asesor del semen Padang FC, así como a los miembros del Parlamento indonesio, OTROS ROSIADE. A través de su cuenta personal de Instagram, enfatizó que ninguno de los clubes en Indonesia tiene un estadio privado.

«Para los seguidores que intimidan el estadio, tenga en cuenta que en la República de Indonesia no hay clubes que tengan un estadio. Todos los estadios están construidos por los gobiernos centrales o regionales», escribió Andre.

También recordó que el Ghas Stadium, propiedad del gobierno provincial de West Sumatra, había sido establecido desde los años 80 y que el gobierno nunca había renovado a gran escala. Para aprobar la verificación de la liga, el club incluso tuvo que gastar miles de millones de rupias para simplemente mejorar sus modestas instalaciones.

La buena noticia, dijo Andre, la lucha por la renovación finalmente produjo resultados. «Alhamdulillah, este diciembre será renovado por el gobierno central», dijo.

Entonces, si la silla del vestuario todavía parece una silla de invitación, sea paciente primero, muchachos. Quién sabe, el próximo año ha cambiado a un sofá suave al estilo del estadio europeo.