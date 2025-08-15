Oxford United volvió a luchar en la Copa de la Liga Inglesa, Marselino trotando en Yakarta

VIVA – centrocampista del equipo nacional indonesio, Marselín Ferdinan, nuevamente se convirtió en el tema de la discusión. Jugador Oxford United De repente subió un video corriendo en el estadio Madya, Yakarta.

En el momento en que compartió a través de la historia de Instagram, mostrándose trotar en la pista del estadio. «Finalmente regresó», escribió Brevemente Marselino, como si diera un código a los fanáticos.

La carga inmediatamente activó la especulación salvaje. No hay certeza de si es cierto que la figura en el video es Marselino. Sin embargo, el tiempo de carga coincidió con los rumores del regreso del centrocampista a Persebaya Surabaya.

En la actualidad, Oxford United ha comenzado la temporada 2025/2026. Las U comenzaron los pasos en la primera ronda de la Copa Carabao contra Colchester, el miércoles 13 de agosto de 2025. Curiosamente, Marselino no entró en el equipo.

No solo Marselino, el delantero del equipo nacional indonesio, Ole Romeny, también estuvo ausente debido a una lesión después de participar en la Copa Presidencial 2025 en Indonesia.

La posición de Marselino en Oxford ahora está en una encrucijada. Aunque todavía está bajo contrato hasta junio de 2026, el entrenador Gary Rowett ha dado un ultimátum firme.

Al aparecer en la Copa Presidencial, Rowett le pidió a Marselino que demostrara su calidad o que se preparara para ser prestada a otro club.

En Indonesia, la noticia del regreso de Marselino a Persebaya se estaba volviendo más rápido. Según los informes, Bajul Ijo está listo para volver a acomodar a la antigua estrella si quiere regresar a Gelora Bung Tomo.

El regreso de Marselino ciertamente será una gran inyección de poder para Persebaya, así como la felicidad para Bonek. Ahora, el público solo está esperando: ¿está trotando en Yakarta solo una coincidencia o una verdadera señal del regreso del «Wonderkid» a los brazos de Bajul Ijo.