Owen Cooper gana el Globo de Oro al actor de reparto de televisión

Estrella de “Adolescencia” Owen Cooper Se llevó a casa su primer Globo de Oro el domingo por la noche, al ganar el trofeo al actor masculino en un papel secundario en televisión. Esto convierte a Cooper en el ganador más joven en la categoría: a los 16 años, vence a Chris Colfer, quien tenía 20 años cuando ganó por “Glee” en 2010.

Esto también convierte a Cooper en el segundo ganador masculino más joven del Globo de todos los tiempos. La estrella de “The Champ”, Ricky Schroder, a los 9 años, ganó en 1980 el premio a nueva estrella del año.

<br />

Cooper también ganó el Emmy al actor secundario destacado en una película o serie limitada o de antología. Eso lo convirtió en el actor masculino más joven en ganar un Emmy en la historia. Fue nominado por interpretar a Jamie Miller en la miniserie de Netflix «Adolescent», que fue su papel destacado.

El actor estaba nominado frente a Ashley Walters (“Adolescent”), Billy Crudup (“The Morning Show”), Jason Isaacs (“The White Lotus”), Tramell Tillman (“Severance”) y Walton Goggins (“The White Lotus”).

“Adolescencia” ha sido una de las favoritas de los premios; En los Emmy, además del honor de Cooper, la serie se llevó a casa mejor serie limitada, mejor actor (Stephen Graham) y mejor actriz de reparto (Erin Doherty). Cooper también ganó el premio Critics’ Choice, el premio Gotham TV y está nominado al premio Actor Award de SAG-AFTRA.

“Adolescent” recibió cinco nominaciones a los Globos este año. Además de Cooper y Walters, eso incluyó la mejor interpretación de un actor masculino en una serie limitada, una serie de antología o una película para televisión (Stephen Graham), la mejor interpretación de una actriz en un papel secundario en televisión (Erin Doherty) y la mejor serie limitada de televisión, una serie de antología o una película para televisión.

La categoría de actor masculino en un papel secundario en televisión abarca todos los géneros, incluidos los campos de comedia, drama y series limitadas. El ganador del año pasado fue la estrella de “Shogun” Tadanobu Asano.

La comediante Nikki Glaser presenta la 83ª edición Globos de OroTransmitido en vivo por CBS desde el hotel Beverly Hilton. Productos de Dick Clark. está detrás de la transmisión, con Glenn Weiss y Ricky Kirshner como productores.