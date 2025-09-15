Owen Cooper gana a Emmy por el actor de apoyo en series limitadas

Owen Cooper ganó el Emmy por un actor de apoyo sobresaliente en una serie o cine limitada o de antología el domingo por su trabajo en la miniserie de Netflix «Adolescencia».

Junto con Cooper, los nominados en la categoría de actores de apoyo de la serie limitada incluyeron a Javier Bardem por su actuación en la historia de «Monsters: The Lyle y Erik Menéndez de Netflix», el actor de FX «Dying for Sex», Rob Delaney, «Innocente» de Apple TV+»ADOLFLIX» de FX. Ashley Walters.

«Dice mi nombre en la estatua, pero realmente pertenece a todas las personas que trabajaron en el programa», dijo Cooper en su discurso de aceptación.

El actor inglés de 15 años, Cooper, fue nominado por interpretar a Jamie Miller en la miniserie de Netflix «Adolescencia», que fue su papel rompedor. Se ha convertido en el ganador de actuación masculino más joven en la historia del Emmy. El recién llegado está listo para interpretar a Callum en la próxima serie dramática de la BBC «Film Club» y ha sido elegida como Young Healthcliff en la próxima adaptación de Emerald Fennell de «Wuthering Heights» protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie.

Venció a los compañeros nominados Javier Bardem de «Monsters: The Lyle y Erik Menéndez Story», el actor «Muriendo por sexo» Rob Delaney, la estrella de «Presunto Innocente» de Apple TV+, Peter Sarsgaard, Bill Camp, también del «presunto inocente» y el co-tope Ashley Walters de «Adolescence».