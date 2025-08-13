Owen Cooper, Erin Doherty en la fama, rumores de Spider-Man

Owen Cooper y Erin Doherty estaban filmando el tercer episodio del drama de Netflix «Adolescencia«El mismo día de entradas para la gira de reunión de Oasis salió a la venta a fines de agosto de 2024.

Cooper, quien vio a Liam Gallagher realizar un concierto en solitario a principios de año, había establecido diligentemente una alarma en su teléfono que decía «8 am Oasis Bickets» y esa mañana, antes de que comenzara la filmación, se unió al scrum en línea. Como muchos, muchos, miles de otros, se perdió. «Llegué al final de la cola y me comenzaron», recuerda los 15 años.

Casi exactamente un año después, el Oasis Tour se ha convertido en el evento de asistencia imprescindible del verano, empacando estadios en todo el Reino Unido y pronto en Estados Unidos y Asia. Mientras tanto, la «adolescencia» ahora se considera un fenómeno, aplastando récords para Netflix (145 millones de visitas en la primera mitad de 2025) y convertirse en un punto de conversación cultural y político en todo el mundo. Además, Cooper ha sido ahora para ver oasis.

«Fue una de las mejores noches de mi vida», dice el actor, que interpreta a Jamie Miller, de 13 años, acusado de asesinar a un compañero de clase. Como Cooper admite libremente, sus boletos se produjeron debido a la «adolescencia» (y, algunos podrían decir, el episodio 3, considerado por muchos como el destacado de una serie que algunos han afirmado es casi perfecto). «He tirado de muchas cuerdas», sonríe, y señaló que también consiguió boletos para ver a su equipo de fútbol favorito, Liverpool, varias veces.

Ahora Doherty, que interpreta a un psicólogo infantil encargado de evaluar a Miller, está entrando en el acto.

«Voy a Oasis por ti, ¡muchas gracias!» Ella exclama a su coprotagonista. «¡Me empujaste a hacer la pregunta!»

Las invitaciones de cortesía a los conciertos con la venta de son, por supuesto, solo una pequeña ventaja de convertirse en la cara de uno de los eventos televisivos más grandes del año. En una nota más ilustre, Cooper y Doherty ahora son nominados al Emmy por primera vez, dos de 13 que se ganaron la «adolescencia». Para Cooper, para quien el programa fue, increíblemente, su primer papel, ahora es el nominado más joven para el actor de apoyo (si triunfa en la noche, se convertiría en el ganador más joven del Emmy de todos los tiempos).

«Obviamente, el Emmy es algo masivo», dice, y agrega que «no puede esperar a que suceda … y conocer a muchas personas famosas y pasar una buena noche».

Pero aparte de la emoción, el adolescente todavía parece notablemente cómodo con su ascensión dramática, y potencialmente historia, en la arena del entretenimiento y el elogio de la pared a pared que le ha traído («El próximo Robert de Niro» ha sido marcado). Y es la misma calma casi-confaza que ha estado irradiando durante los cuatro meses desde que estalló su mundo, ya sea que esté diciendo casualmente a Jimmy Fallon en «The Tonight Show» que esperaba que los edificios en Nueva York «sean un poco más altos, que sean honestos» o presenten un premio en el escenario con Doherty en los Atrack de Bafta TV.

«Estoy bastante frío», dice cuando se le preguntó de dónde proviene su actitud deliciosamente no afectada. «Le presto atención a todo, pero al mismo tiempo no lo veo. Lo miro, lo felicito, lo celebro y luego no lo pienso».

Inmediatamente después de la «adolescencia», Cooper estaba filmando sus últimas dos semanas cuando el joven Heathcliff en la adaptación de características de «alturas hormiguas» de Emerald Fennell, por lo que tenía algo más en qué concentrarse mientras todo estaba «funcionando» fuera del país de Brönte.

«Estaba en una montaña, estaba lloviendo, ventoso y llevaba ropa con agujeros y absolutamente helado», dice. Agrega que ha sido «divertido» al ver a su coprotagonista Jacob Elordi ahora que se le hace preguntas sobre trabajar con él. «¡Pensé que sería al revés!»

Doherty, mientras tanto, aparecía en el escenario en el West End de Londres cuando salió la «adolescencia». Ella no tenía mucho conocimiento de las figuras de visualización, dice: «¡Realmente no puedo calcular los números! Pensé, ok, esa es mucha gente».

Ben Blackall/Netflix

Lo que finalmente le envió a su cabeza a girar fue una nota de voz de la coprotagonista, cocreadora y productor Stephen Graham que escuchó mientras caminaba a casa una noche, cansada después de una actuación. «Tuve que rebobinarlo, pero él dijo: ‘Tom Hanks me acaba de decir que le encanta el programa … y adivina qué … Steven Spielberg le dijo que lo viera'», recuerda con una sonrisa. «Ese, para mí, fue el momento en que yo estaba como, ok, esto es algo más».

Tanto Cooper como Doherty ahora pueden recortar una lista de otros compañeros A-listers que desde entonces han elogiado la «adolescencia». Entre ellos, Leonardo DiCaprio, Chris Rock y Daniel Day Lewis. «Adele se puso en contacto para decir lo bueno que es el espectáculo», dice Cooper, con indiferencia. «Es simplemente estúpido».

A medida que las carreras de «adolescencia» comienzan a tomar forma, Doherty, quien ya era un nombre importante gracias a su papel de la princesa Anne en «The Crown», pronto comenzará a filmar la serie de seis partes de la BBC «California Avenue» con Bill Nighy, Helena Bonham-Carter y Tom Burke. «Las conversaciones que he tenido hasta ahora [since “Adolescence”] Han sido más personas que se comunican para hablar sobre proyectos o algo en lo que estaría interesado y solo ideas de salpicaduras, lo cual es realmente encantador, las personas solo están interesadas en usted como una persona creativa «.

Para Cooper, «Wuthering Heights» se reservó mientras «Adolescence» todavía estaba en producción (cortesía del agente de Graham, quien luego se convirtió en suyo), al igual que la serie de la BBC «Film Club». Solo ha sido en las últimas semanas que ha estado «ocupado reuniendo directores y directores de casting». Pero no tiene prisa. «Me estoy relajando en el minuto».

Y no tiene prisa por interpretar a un personaje que los rumores de Internet lo tienen persiguiendo: Spider-Man.

«Realmente no tengo idea de dónde vino eso, tal vez lo dije en mi primera entrevista, pero no puedo recordar», dice. «Me gustaría hacerlo, pero no durante mucho tiempo, como 10-15 años. Pero eso es solo cuando Tom Holland retrocede».

Holanda, luego recuerda, también se comunicó para ofrecer sus felicitaciones por la «adolescencia».

Quizás haya un elemento clave que mantenga al joven castigado frente a tales impulso de ego tensos de estrellas implacables: Cooper fue directamente de la sesión de regreso a la escuela, donde cualquier trato especial que haya esperado fue extremadamente de corta duración.

«Mis maestros fueron amables durante unos dos días, y luego volvieron a ser normales», dice. «Creo que me estaban diciendo porque si me volví agradable y encantador y dejara de meterme, pensarían, ‘ha cambiado’. Entonces, he vuelto a jugar con mis compañeros «.

El próximo año, Cooper tiene exámenes cruciales (los GCSE, tomados por todos los estudiantes del Reino Unido, generalmente alrededor de los 16 años). «Dudo que apruebe el drama», dice. «Todas las obras y la teoría, ¿por qué no podemos hacer una actuación?» Lamentablemente, no se pueden enviar episodios de «adolescencia». Doherty señala que su examen de drama fue tan malo que volvió sin acumular: «¡No puedo escribir sobre el drama!»

Hasta entonces, Cooper tiene sus vacaciones de verano, seis semanas, dice, se gastará en su mayoría «yendo a las casas de los compañeros» en su ciudad en el norte de Inglaterra (las invitaciones de los superyates de celebridades aún no han llegado).

Como sucede, los Emmy tienen lugar después de volver a la escuela (y, a diferencia del concierto de Oasis, un buen vuelo de larga distancia). Doherty está llevando a su novia, mientras que Cooper ya planea traer a toda su familia: mamá, papá, hermanos y cuñados (pero solo sus padres pueden obtener boletos para estar dentro de la habitación). Hay una variedad de estrellas que ambos esperan conocer: para Cooper, es Pedro Pascal y Jeremy Allen White; Para Doherty, es Michelle Williams y el elenco de «The White Lotus».

Cooper ya ha descartado llegar a la escuela al día siguiente. Pero llamar por teléfono en Sick no será una opción. Como señala Doherty: «Sí, habrán visto fotos tuyas con un Emmy, así que …»