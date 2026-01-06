Owaq Village vuelve a estar conectada y Telkomsel acelera la recuperación de la red en el centro de Aceh

Aceh Medio, VIVA – Telkomsel logró recuperarse servicio red de telecomunicaciones en Owaq Village, después de haber sido afectada anteriormente por interrupciones debido a la infraestructura y el suministro de electricidad limitados después del desastre. Esta recuperación es parte de los esfuerzos continuos de Telkomsel para garantizar que las personas en áreas remotas puedan permanecer conectadas y acceder a los servicios de comunicación.

Lea también: Diseño exclusivo con varios beneficios premium, BRI Visa Infinite fortalece los servicios al cliente privados y prioritarios



En el proceso de restauración de la red en Owaq Village, Telkomsel opera el sitio con el apoyo de un generador como fuente de electricidad, de acuerdo con el estado del sistema de suministro de energía en el área, que actualmente aún es limitado y no completamente estable. Este paso se toma para que los servicios de comunicación puedan reanudarse y el público pueda acceder a información importante y comunicarse con sus familias.

Vicepresidente de Operaciones de Red de Área Sumatra Telkomsel, Nugroho A. Wibowo, dijo que la recuperación de la red en el centro de Aceh continúa mostrando un progreso positivo.

Lea también: Cómo Pertamina Patra Niaga aceleró la recuperación de las actividades educativas en Aceh después del desastre



«Restaurar la red en Owaq Village es parte de nuestro compromiso de garantizar que la conectividad siga estando disponible en áreas con problemas de acceso y suministro de energía. Aunque todavía dependemos de los generadores, garantizamos que la comunidad pueda volver a utilizar los servicios.« dijo Nugroho.

En general, más del 95% de la red Telkomsel en Central Aceh Regency se ha restablecido con éxito. Actualmente, todavía hay cinco sitios que cubren la región central de Aceh y el equipo de Telkomsel en el terreno continúa trabajando en su recuperación.

Lea también: El Ministro del Interior garantiza que las existencias de arroz para las zonas de desastre de Sumatra estén seguras hasta por 6 meses



«Seguimos acelerando el proceso de recuperación en otras ubicaciones priorizando la seguridad del equipo, considerando las condiciones de acceso en el campo y ajustándonos a la disponibilidad de suministro eléctrico en cada región», agregó Nugroho.

Telkomsel continuará coordinándose con varias partes y la comunidad local para garantizar que se mantenga la calidad de la red, mientras apoya las actividades y restaura la vida comunitaria en Central Aceh Regency hasta que todos los servicios vuelvan a la normalidad. (LAN)