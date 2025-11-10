‘Outlander’ fija la fecha de estreno de su última temporada en Starz

La octava y última temporada de “forastero” ha fijado su Starz fecha de estreno.

La muy esperada última temporada de la querida serie dramática debutará el 6 de marzo de 2026, anunció Starz el viernes. Los nuevos episodios estarán disponibles para transmitirse semanalmente los viernes en la aplicación Starz y en todas las plataformas de transmisión y bajo demanda de Starz.

La descripción de la última temporada dice:

«Cuando comienza la octava temporada, Jamie (Sam Heughan) y Claire (Caitríona Balfe) pronto descubren que la guerra los ha seguido a su hogar en Fraser’s Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y florecido en su ausencia. Con las nuevas llegadas y los cambios realizados durante sus años fuera, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, más importante, qué sacrificarían para permanecer juntos. Mientras los Fraser mantienen un frente unido contra el exterior Intrusos, los secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con separarlos desde adentro. Aunque han dejado atrás la guerra por la libertad de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge apenas ha comenzado.

Junto con Heughan y Balfe, el elenco de la serie incluye a Sophie Skelton como Brianna MacKenzie, Richard Rankin como Roger MacKenzie, John Bell como el joven Ian Murray, David Berry como Lord John Grey, Charles Vandervaart como William Ransom e Izzy Meikle-Small como Rachel Murray.

Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Andy Harries, Jim Kohlberg, Balfe y Heughan son los productores ejecutivos de “Outlander”, producida por Sony Pictures Television.

El mundo de “Outlander” continuará aunque la serie principal esté llegando a su fin. A principios de este año, Starz estrenó la precuela “Outlander: Blood of My Blood”, que fue renovado para una segunda temporada antes del estreno de la primera temporada.