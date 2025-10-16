Outfest regresa con la celebración del 25 aniversario del Broken Hearts Club

Outfest está en rebote.

El festival de cine LGBTQ de Los Ángeles ha anunciado el cartel de OutfestSIGUIENTEsu nueva serie de proyecciones de cuatro días. Tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre en el Centro LGBT de Los Ángeles‘s Renberg Theatre y LOOK cinema en Glendale, el programa incluye 20 largometrajes y cortometrajes.

OutfestNEXT, presentado por HBO máximocomienza con “All That We Love” de Yen Tan sobre una mujer (Margaret Cho) que atraviesa la pérdida de su perro y sentimientos renovados por su exmarido del que está separada. La película también está protagonizada por Jesse Tyler Ferguson, Kenneth Choi, Alice Lee, Missi Pyle, Atsuko Okatsuka y Devin Bostick.

La primera noche también contará con “Dust Bunny”, el debut como director de Bryan FullerGalardonado con el premio Outfest Achievement Award 2017 y escritor y creador detrás de “Pushing Daisies” y “Hannibal”. La película está protagonizada por Mads Mikkelsen, Sigourney Weaver y David Dastmalchian y se centra en una niña de 8 años que le pide ayuda a su intrigante vecino para matar al monstruo debajo de su cama que cree que se ha comido a su familia.

OutfestNEXT también celebrará el 25 aniversario de “The Broken Hearts Club”. Greg BerlantiEl debut como director de un largometraje sobre un grupo de hombres homosexuales que viven en Los Ángeles. El evento está patrocinado por Out@ Sony Pictures.

También está en cartel “We Are Pat”, el documental de Rowan Haber sobre el personaje andrógino de Julia Sweeney en “Saturday Night Live”.

«Estamos enormemente agradecidos con nuestros patrocinadores, artistas y la comunidad de Outfest por ayudar a que la organización vuelva a la vida», dijo el jueves el director ejecutivo interino de Outfest, Christopher Racster, en un comunicado. «La programación de OutfestNEXT de este año refleja nuestro compromiso de continuar elevando todas las voces queer con la ayuda de nuestra comunidad. Cada película que proyectamos este año culmina nuestra visión para el futuro del cine, asegurando que los medios que consumimos reflejen las comunidades que los crean».

Las películas adicionales en la programación incluyen “CAMP” de Avalon Fast, “Dreams in Nightmares” de Shatara Michelle Ford y “Perro Perro” de Marco Berger. Los documentales incluyen “Niñxs” de Kani Lapuerta y “State of Firsts” de Chase Joynt.

Outfest regresa después de una pausa de dos años causada por problemas financieros, una batalla legal con un ex director ejecutivo y la sindicalización de su fuerza laboral. OutfestNEXT es la primera iniciativa puesta en marcha tras la elección de una nueva junta directiva.

Outfest se inició en 1982 y se hizo conocido por el festival Outfest Los Ángeles y su programación BIPOC Outfest Fusion.

Las entradas para OutfestNEXT estarán disponibles para los miembros de Outfest el 20 de octubre y para el público en general el 23 de octubre a través de Outfest.org.