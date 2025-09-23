París, en vivo – Éxito Ousmane Dembele logrado Ballón D o 2025 no solo es un momento especial para el extremo, sino que también forja una nueva historia para el fútbol francés. Con este título, Dembélé se convirtió oficialmente en el sexto jugador francés en ganar los premios individuales más prestigiosos del mundo del fútbol.

Seis jugadores franceses en la cima del mundo

Dembélé se unió a una fila de leyenda del fútbol francés que anteriormente había ganado el Balón de Or, a saber:

Raymond Kopa (1958)

Michel Platini (1983, 1984, 1985)

Jean-Pierre Papin (1991)

Zinedine Zidane (1998)

Karim Benzema (2022)

Ousmane Dembélé (2025)

La adición del nombre de Dembélé hace que Francia ahora sea el país con el número más diferente de jugadores que ganaron el Balón de OR, superaron a otros países importantes como Brasil, Alemania, los Países Bajos o Argentina.

Fútbol francés de panteón

La victoria de Dembélé al mismo tiempo enfatizó la posición de Francia en el panteón mundial de fútbol. Si Michel Platini dominaba la década de 1980, Zidane se convirtió en un ícono a fines de la década de 1990, para Benzema que triunfó en 2022, ahora fue el turno de Dembélé para continuar la tradición del oro.

Este logro muestra la consistencia de Francia en dar a luz a jugadores de clase mundial en generaciones, desde la época clásica hasta la moderna.

Nuevo dominio europeo

Con esta incisión, Francia también confirmó el dominio de Europa en el premio Ballon d’Or. Los últimos títulos ganados por Benzema (2022), Lionel Messi (2023), Rodri (2024) y Dembélé (2025) marcaron un cambio en el poder de los rivales sudamericanos, especialmente Argentina y Brasil.

Ousmane Dembélé no solo forjó una historia personal al ganar su primer Ballon d’Or, sino que también trajo el fútbol francés para superar a otros países como propietario de las variaciones más ganadoras en la historia de Ballon d’Or.