Ousmane Camara admite una dura competencia en la era del TC Nova Arianto de la selección nacional sub-20 de Indonesia

VIVA – Competencia por el equipo principal. Selección Nacional de Indonesia La Sub-20 se siente cada vez más apretada a medida que avanza la concentración avanzada bajo la dirección del técnico Nova Arianto. Se requiere que cada jugador tenga un desempeño óptimo para ganarse la confianza del equipo técnico.

Uno de los participantes en la selección, Ousmane Camaraadmite que el proceso para llegar al equipo central no es una cuestión fácil. El joven centrocampista del Borneo FC dijo que la calidad de los competidores fue el mayor desafío que tuvo que afrontar mientras asistía al campo de entrenamiento.

La selección nacional sub-20 de Indonesia se encuentra actualmente en un campo de entrenamiento avanzado (TC) en el campo de la Academia de Fútbol Garudayaksa, Bekasi. Esta CT es una continuación de la primera fase que se celebró anteriormente a principios de diciembre de 2025.

En esta ocasión, Ousmane Camara reveló que la intensidad de la competición dentro del equipo hizo que cada jugador tuviera que trabajar más duro. Cree que hay muchos jugadores de calidad que igualmente luchan por asegurarse un lugar en la plantilla de Garuda Muda.

«El mayor desafío durante este CT vino de otros jugadores. Hay muchos buenos jugadores aquí, así que tengo que trabajar duro para poder competir con ellos», dijo Camara, citado en el canal de YouTube de la selección indonesia, el viernes 2 de enero de 2026.

El jugador de 18 años destacó la importancia de aprovechar al máximo cada entrenamiento impartido por el técnico Nova Arianto. Según él, la dirección y evaluación por parte del cuerpo técnico son disposiciones importantes para mejorar el rendimiento y mostrar su capacidad en el campo.

Camara también expresó su ambición de ser parte de la Selección Nacional Sub-20 de Indonesia en la era como entrenador de Nova Arianto. Admitió que quería aportar la experiencia que había adquirido anteriormente para ayudar al equipo a parecer competitivo a nivel internacional.

«Para mí, tengo que poder conseguir un lugar en la selección sub-20. Ayer, en la época de la entrenadora Indra Sjafri, adquirí mucha experiencia y quiero traerla aquí. Ojalá pueda conseguir un lugar en este equipo», dijo.

Mientras tanto, la agenda de la Selección Nacional Sub-20 de Indonesia para el futuro próximo no está demasiado ocupada. Actualmente, el foco principal del equipo está en los preparativos a mediano plazo, con dos eventos importantes esperando a mediados de año: la Copa AFF Sub-19 de 2026 y la Clasificación para la Copa Asiática Sub-20 de 2027.