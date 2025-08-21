Ott Wamenaker, KPK Sello de la Dirección General de Binwasnaker K3 Kemenaker

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) Sellando la sala de la Dirección General de Supervisión de Empleo y Seguridad y Salud Ocupacional (DG Binwasnaker y K3) Ministerio de mano de obra.

El sellado estaba relacionado con la operación de arresto (Ot) Viceministro de Manpower Immanuel Ebenezer.

«Correcto», dijo el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando se confirma Entre De Yakarta, jueves.

Viceministro de Manpower (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Doc: Especial) Foto : Viva.co.id/natania longdong

Anteriormente, las noticias de KPT KPT de Viceministro Confirmado por Fitroh.

Dijo que el OTT estaba relacionado con la presunta extorsión, y que hubo otras 10 personas arrestadas con el vice Ministro.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.

El OTT es el quinto en 2025.

Anteriormente, el KPK realizó a OTT y a los miembros de la DPRD y funcionarios de la Oficina de Obras Públicas y Planificación Espacial (PUPR) de Ogan Komering Ulu Regency, Sumatra del Sur, en marzo de 2025.

En segundo lugar, en junio de 2025, OTT se relacionó con el presunto soborno de los proyectos de construcción de carreteras en la Oficina de Obras Públicas y Planificación Espacial de Sumatra Norte, y la Unidad de Trabajo de Implementación Nacional de la Región I National de Sumatra.

Tercero, OTT durante el 7 al 8 de agosto de 2025, en Yakarta; Kendari, sureste de Sulawesi; y Makassar, Sur Sulawesi. El OTT está relacionado con el supuesto caso de corrupción del Proyecto Regional de Construcción del Hospital General en East Kolaka, Sureste de Sulawesi.

Cuarto, OTT en Yakarta el 13 de agosto de 2025, con respecto al presunto soborno relacionado con la colaboración de la gestión del área forestal. (Hormiga)