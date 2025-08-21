Ott Wamenaker Immanuel Ebenezer, el KPK de repente se convirtió en un automóvil ‘showroom’ y una moto de lujo

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) ha incautado 21 vehículos hasta el jueves (8/21) por la tarde, que está relacionado con la operación de arresto (Ot) Viceministro de Manpower (Viceministro) Immanuel Ebenezer.

Leer también: Viceministro de Ott, Dasco: El presidente no protege a los funcionarios si son corruptos



«Hasta ahora, la evidencia asegurada en forma de 15 vehículos de cuatro ruedas y 6 vehículos de dos ruedas», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseteto, en el KPK Red and White Building, Yakarta, el jueves.

Sin embargo, Budi no ha podido notificar a la propiedad y la ubicación de la confiscación de docenas de estos vehículos.

Leer también: Hamas cree que las operaciones de Israel se sientan en Gaza fallarán como antes





La evidencia motora confiscada relacionada con el caso Wamenaker OTT

Berdaskan Laporan Pewarta di Lapangan, 21 Kendaraan Tersebut Terdiri Atas Mobil Nissan GT-R, Mobil Toyota Corolla Cross, Dua Mobil Palisade, Mobil Suzuki Jimny, Tiga Mobil Honda CRV, Mobil Jeep, Mobil Hilux, Dua Mobil Expander, Mobil Hyundai Starygerer, Mobil Bmwwer, Mobil Jeep, Mobil Hilux, Dua Mobil. Pajero Sport, Motor Vespa Sprint S 150, Motor Vespa, Motor Scrambler Ducati, Ducati Hypermotard Motor, Ducati XDiavel Motorbike y Ducati Motor.

Leer también: Promete hacer un avance mañana, Lisa Mariana: ¡Desmontaré!



Anteriormente, el vicepresidente del vicepresidente de KPT KPT fue confirmado por el vicepresidente de KPK, Fitroh Rohcahyanto.

Fitroh dijo que el OTT estaba relacionado con la presunta extorsión, y hubo otras 10 personas que fueron arrestadas con el viceministro.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.

El OTT es el quinto en 2025.

Anteriormente, el KPK realizó a OTT y a los miembros de la DPRD y funcionarios de la Oficina de Obras Públicas y Planificación Espacial (PUPR) de Ogan Komering Ulu Regency, Sumatra del Sur, en marzo de 2025.

En segundo lugar, en junio de 2025, OTT se relacionó con el presunto soborno de los proyectos de construcción de carreteras en la Oficina de Obras Públicas y Planificación Espacial de Sumatra Norte, y la Unidad de Trabajo de Implementación Nacional de la Región I National de Sumatra.

Tercero, OTT durante el 7 al 8 de agosto de 2025, en Yakarta; Kendari, sureste de Sulawesi; y Makassar, Sur Sulawesi. El OTT está relacionado con el supuesto caso de corrupción del Proyecto Regional de Construcción del Hospital General en East Kolaka, Sureste de Sulawesi.

Cuarto, OTT en Yakarta el 13 de agosto de 2025, con respecto al presunto soborno relacionado con la colaboración de la gestión del área forestal. (Hormiga)