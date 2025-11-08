OTT Regente Ponorogo Sugion Sancoko, CPK CPK 13 personas

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) arrestó a 13 personas en una operación encubierta o OTT relacionado Regente de PonorogoJava Oriental, Sugiri Sancoko.

«El equipo logró detener a 13 personas», dijo el sábado el portavoz del KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas en Yakarta.

Budi dijo que las 13 personas fueron el resultado de la serie OTT hasta el viernes 7 de noviembre de 2025 por la noche.

Anteriormente, el 7 de noviembre de 2025, el KPK confirmó la existencia de OTT al arrestar al regente de Ponorogo, Sugiri Sancoko.



El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, en el edificio Rojo y Blanco de KPK

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción explicó que la OTT estaba relacionada con presuntos actos criminales de corrupción en la transferencia y rotación de cargos dentro del Gobierno de la Regencia de Ponorogo.

KPK tiene 1×24 horas para determinar el estado del regente de Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Esta actividad OTT en Ponorogo es la séptima realizada por el KPK a lo largo de 2025.

KPK comenzará a implementar OTT en 2025 reclutando miembros del DPRD y funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Planificación Espacial (PUPR) de Ogan Komering Ulu Regency, Sumatra del Sur, es decir, en marzo de 2025.

En segundo lugar, en junio de 2025, OTT estaba relacionado con acusaciones de soborno para un proyecto de construcción de carreteras en el Servicio de Obras Públicas y Planificación Espacial de la Provincia de Sumatra del Norte y la Unidad de Trabajo de Implementación de Carreteras Nacionales de la I Región de Sumatra del Norte.

En tercer lugar, OTT del 7 al 8 de agosto de 2025, en Yakarta; Kendari, sureste de Sulawesi; y Makassar, Célebes del Sur. La OTT está relacionada con el caso de presunta corrupción del proyecto de construcción del hospital general regional en East Kolaka, sureste de Sulawesi.

En cuarto lugar, OTT en Yakarta el 13 de agosto de 2025, en relación con presuntos sobornos relacionados con la cooperación en la gestión de áreas forestales.

En quinto lugar, el 20 de agosto de 2025, OTT estuvo relacionado con un caso de presunta extorsión en el procesamiento de la certificación K3 en el Ministerio de Mano de Obra que involucraba a Immanuel Ebenezer Gerungan como Viceministro de Mano de Obra en ese momento.

En sexto lugar, OTT contra el gobernador de Riau, Abdul Wahid, el 3 de noviembre de 2025, concretamente en relación con acusaciones de extorsión dentro del gobierno provincial de Riau durante el año fiscal 2025. (Hormiga)