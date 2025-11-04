OTT en Riau, el confidente de Abdul Wahid también arrestado por KPK

Jacarta – Dos cuadros del Partido Despertar Nacional (PKB), concretamente Tata Maulana y Dani M Nursalam, también fueron detenidos por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk).

Fueron arrestados y llevados a la Casa Roja y Blanca del KPK en relación con operación de picadura (OTT) gobernador de riau, Abdul Wahid.

Informando desde ANTARA, Tata Maulana llegó a las 18.56 WIB vistiendo una camiseta rojo ladrillo y un chaleco verde militar.

Mientras tanto, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) reveló que Dani M. Nursalam llegó al Edificio Rojo y Blanco de KPK antes que Tata Maulana.

«Por lo tanto, el número total de personas que actualmente están siendo examinadas por los investigadores es de 10 personas», dijo el portavoz de KPK, Budi Prasetyo, a los periodistas el martes 4 de noviembre de 2025.

Budi reveló que Tata Maulana es una persona de confianza del Gobernador de Riau, mientras que Dani M. Nursalam es un experto del Gobernador de Riau.

Anteriormente, el vicepresidente del Comité para la Erradicación de la Corrupción, Fitroh Rohcahyanto, confirmó la noticia de que la OTT también había detenido al gobernador de Riau.

«Sí», dijo Fitroh cuando lo confirmó ANTARA en Yakarta (3/11).

El presidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Setyo Budiyanto, también confirmó el arresto del gobernador de Riau, Abdul Wahid, en la OTT.

«Así es, todavía está en proceso», dijo Setyo cuando fue contactado por ANTARA en Yakarta (3/11).

El OTT es el sexto en 2025.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) comenzó a llevar a cabo OTT este año reclutando miembros del DPRD y funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Planificación Espacial (PUPR) de Ogan Komering Ulu Regency, Sumatra del Sur, concretamente en marzo de 2025.

En segundo lugar, en junio de 2025, OTT estaba relacionado con acusaciones de soborno para un proyecto de construcción de carreteras en el Servicio de Obras Públicas y Planificación Espacial de la Provincia de Sumatra del Norte y la Unidad de Trabajo de Implementación de Carreteras Nacionales de la I Región de Sumatra del Norte.

En tercer lugar, OTT durante el 7 y 8 de agosto de 2025, en Yakarta; Kendari, sureste de Sulawesi; y Makassar, Célebes del Sur. La OTT está relacionada con el presunto caso de corrupción del proyecto de construcción del hospital general regional en East Kolaka, sureste de Sulawesi.

En cuarto lugar, OTT en Yakarta el 13 de agosto de 2025, en relación con presuntos sobornos relacionados con la cooperación en la gestión de áreas forestales.

En quinto lugar, OTT está relacionado con el caso de presunta extorsión en el procesamiento de la certificación K3 en el Ministerio de Mano de Obra que involucraba a Immanuel Ebenezer Gerungan como Viceministro de Mano de Obra en ese momento. (Hormiga)