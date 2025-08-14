OTT en Inhutani V relacionado con el presunto soborno del permiso de utilización del área forestal

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación de corrupción (KPK) sostener Operación de captura (Ott) di Inhutani v El miércoles 13 de agosto de 2025 ayer.

Vicepresidente del KPK, Fitroh Rohcahyanto, dijo que OTT estaba relacionado con el supuesto caso soborno disposición de permisos de uso del área forestal.

«Soborno para obtener un permiso para el uso de áreas forestales», dijo Fitroh a los periodistas el jueves 14 de agosto de 2025.

Además, Fitroh dijo que KPK confiscó evidencia de RP2 mil millones en OTT relacionada con esto.

Anteriormente informó, la Comisión de Erradicación de Corrupción (KPK), realizó una operación de captura (OTT). El arresto esta vez se llevó a cabo en Yakarta.

«Yakarta», dijo el vicepresidente del KPK, Fitroh Rohcahyanto, cuando los reporteros confirmaron el miércoles 13 de agosto de 2025.

En el OTT, Fitroh dijo que su partido arrestó a la junta directiva de una de las empresas estatales (bumn) y el sector privado.

«Inhutani V», dijo Fitroh.

Se sabe que la explotación de PT y la industria forestal (Inhutani) V es una subsidiaria de las empresas públicas de Perhutani.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de las partes capturadas.

El OTT es el cuarto en 2025. (Ant)