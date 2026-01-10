OTT del empleado del DJP del norte de Yakarta sobre el impuesto al sector minero

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) revela nuevos hechos detrás operación de picadura (OTT) hacia empleados de la Dirección General Impuesto (DJP) Ministerio de Finanzas en el norte de Yakarta.

El portavoz de KPK, Budi Prasetyo, dijo que la OTT estaba relacionada con la polémica fiscal en el sector. minería.

«Esta actividad está relacionada con el supuesto modo de regulación fiscal en el sector minero», dijo Budi a los periodistas, citado por ANTARA, el sábado 10 de enero de 2026.

En la OTT realizada la noche del viernes 9 de enero de 2026, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción detuvo a ocho personas, entre ellas cuatro empleados de DJP y otros cuatro contribuyentes del sector privado. Actualmente, los detenidos siguen siendo objeto de una intensa investigación.

«Las partes fueron detenidas en varios lugares de la zona de Jabodetabek», dijo.

Las partes fueron arrestadas bajo sospecha de fraude en forma de deducciones fiscales. Sin embargo, Budi no ha detallado los nombres de los arrestados, incluidas las empresas mineras involucradas en el caso.

«La empresa tiene una oficina en Yakarta. Sin embargo, el sitio está en la región. Entonces, esa es una de las cosas que se investigan en esta actividad de investigación cerrada», dijo Budi.

Por otro lado, Budi dijo que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción continúa coordinando con el Ministerio de Finanzas con respecto a este caso, no sólo en el contexto del procesamiento, sino también en el contexto de la educación anticorrupción.

Según él, el Ministerio de Hacienda apoya las acciones llevadas a cabo por el KPK. «Por supuesto que sí, porque la corrupción es un enemigo común, por supuesto que todos los partidos apoyan medidas para actuar, medidas para erradicar la corrupción», concluyó.