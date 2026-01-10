OTT de empleados fiscales en el norte de Yakarta sobre sobornos en reducción de impuestos

Jacarta – Comisión para la Erradicación de la Corrupción (kpk) habla sobre ello operación de picadura (OTT) hacia empleados de la Dirección General Impuesto (DJP) Ministerio de Finanzas (Ministerio de Hacienda).

El vicepresidente de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, Fitroh Rochcahyanto, dijo que la OTT estaba relacionada con el presunto soborno de reducción de impuestos.

«El soborno está relacionado con una reducción del valor fiscal», dijo Fitroh a los periodistas, citado por ANTARA, el sábado 10 de enero de 2026.

Fitroh no pudo explicar en detalle el problema con el OTT. Sin embargo, confirmó que la comisión anticorrupción llevó a cabo OTT en la Oficina Regional DJP del Norte de Yakarta.

En la operación encubierta también fueron detenidos varios funcionarios tributarios y contribuyentes (WP).

«Varios funcionarios de Hacienda y algunos del lado del WP», dijo brevemente.

Anteriormente se informó que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevará a cabo su primera OTT en 2026 arrestando a empleados del Ministerio de Finanzas del DJP, precisamente en la Oficina Regional del DJP en Yakarta.

Esta noticia OTT fue confirmada por Fitroh, así como por el portavoz de KPK, Budi Prasetyo.

«Está confirmado que hay actividades sobre el terreno, en la zona de Yakarta», dijo Budi, confirmado por separado.

El KPK tiene 1 x 24 horas para determinar el estado de la parte arrestada.

Según el informe de desempeño del año pasado, KPK en 2025 habrá realizado 11 OTT.

Algunas de las partes arrestadas fueron Immanuel Ebenezer Gerungan como Viceministro de Recursos Humanos, Abdul Wahid como Gobernador de Riau y el Regente de Bekasi Ade Kuswara Kunang.