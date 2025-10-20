Otros coches sólo se utilizan en vacaciones.

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto bromeó con todos los ministros en la sesión plenaria de gabinete que se celebró coincidiendo con el primer año de gobierno en el Palacio de Estado, el lunes 20 de octubre de 2025.

Bromeó diciendo que sus ministros tuvieron que usarlo. móvil Maung de fabricación nacional, en un futuro próximo.

«Y pronto todos ustedes tendrán que usar Maung. No quiero saberlo», bromeó Prabowo.

El Jefe de Estado añadió que a sus ministros todavía se les permite utilizar coches de otras marcas, pero sólo en días festivos.

«Simplemente usa los buenos autos cuando estés de vacaciones. Sí, cuando no te llamo, puedes usar ese auto», continuó Prabowo.

En esta ocasión, Prabowo también dijo que conducir un automóvil de la marca Alphard es realmente cómodo. Sin embargo, como jefe de Estado quiere dar ejemplo utilizando coches de fabricación nacional.

«Ayer salí, quería ir de incógnito así que no quería usarlo, usé un auto normal, usé Alphard. No he disfrutado de Alphard en mucho tiempo. Esto también es delicioso», dijo Prabowo.

«Pero Prabowo recuerda que el Presidente de la República de Indonesia debe dar el ejemplo, seguir utilizando a Maung», continuó.

Presidente Prabowo y vicepresidente Gibran Rakabuming Raka Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

Por otro lado, dijo que el gobierno había dado los primeros pasos para introducir automóviles fabricados en Indonesia en los próximos tres años.

«Hermanos y hermanas, esto aún no es un logro, pero hemos comenzado a ser pioneros. Tendremos automóviles fabricados en Indonesia en los próximos tres años», dijo Prabowo.

Prabowo dijo que el gobierno había preparado una asignación de fondos y terrenos para la construcción de una fábrica que lo produciría. vehículo doméstico. Actualmente, se dice que el equipo de desarrollo está trabajando en preparar esto.

Prabowo reveló que Indonesia logró producir vehículos tipo jeep utilizados por funcionarios y oficiales del TNI. Este vehículo es un motivo de orgullo porque está diseñado y fabricado en el país.

El jeep al que se refiere Prabowo es el vehículo táctico ligero Maung producido por PT Pindad.

«Así que ahora nuestros funcionarios, nuestros oficiales están orgullosos de que no utilizamos jeeps fabricados en otros países. Usamos jeeps fabricados en Indonesia. Nuestro comandante de tropas, cuando viaja en un vehículo al frente de las tropas, está orgulloso de utilizar un jeep fabricado en Indonesia», dijo el presidente.