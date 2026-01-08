Otro hindú muere en Bangladesh tras ser perseguido por sospecha de robo







En otro incidente que involucró a un hombre hindú En Bangladesh, Mithun Sarkar murió tras ser perseguido por malhechores que afirmaban que era sospechoso de robo. Mientras lo perseguían, Sarkar, de 25 años, se vio obligado a saltar a un cuerpo de agua donde se ahogó y murió.

El incidente tuvo lugar en el distrito norteño de Naogaon en Bangladesh, en una zona llamada Mohadevpur. La policía fue informada y recuperó su cuerpo con la ayuda de los bomberos.

Como la fecha de la 13ª Elección Parlamentaria Nacional en Bangladesh A medida que se acerca, la violencia comunitaria aumenta a un ritmo alarmante. Sólo en diciembre se denunciaron al menos 51 incidentes de violencia. Estos incluyeron 10 asesinatos, 10 casos de hurto y robo, 23 incidentes que involucraron la ocupación de viviendas, establecimientos comerciales, templos y tierras, saqueos e incendios provocados, cuatro casos de arresto y tortura por acusaciones falsas de difamación religiosa y ser “agentes de RAW”, un intento de violación y tres incidentes de agresión física, dijo en un comunicado el Consejo de Unidad Cristiana Budista Hindú de Bangladesh. La tendencia de violencia ha continuado hasta la primera semana de enero de este año.

10

Número de asesinatos hindúes registrados en nuevos actos de violencia

