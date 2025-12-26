Otro hindú linchado en Bangladesh por presunta extorsión







Un hindú fue linchado en Bangladesh por presunta extorsión, dijeron el jueves informes de los medios, días después de que otro hombre de la religión minoritaria fuera linchado en el país.

El incidente tuvo lugar el miércoles en Pangsha upazila, en la ciudad de Rajbari, según citó el periódico The Daily Star a la policía.

El fallecido, identificado como Amrit Mondal, presuntamente había formado una banda criminal y estaba involucrado en extorsión y otras actividades criminales.

El gobierno interino encabezado por el Asesor Jefe Muhammad Yunus «Condenó enérgicamente» el asesinato, afirmando que no se trataba de un ataque comunitario.

El día del incidente, Mondal fue golpeado por lugareños cuando él, junto con miembros de su grupo, intentó extorsionar a un residente en la casa, según el informe.

Al recibir información sobre el incidente, la policía acudió al lugar y rescató a Mondal en estado crítico.

Fue llevado a un hospital donde los médicos lo declararon muerto alrededor de las 2:00 am, dijo la superintendente adjunta de policía (Pangsha Circle), Debrata Sarkar, según el informe.

El cuerpo de Mondal fue enviado a la morgue del Hospital Rajbari Sadar para una autopsia, dijo Sarkar.

La mayoría de sus asociados huyeron después del incidente, pero policía arrestada un hombre y recuperó armas de fuego de su posesión.

Según la policía, Mondal tenía al menos dos casos presentados en su contra, incluido un caso de asesinato.

Condenando el asesinato, el gobierno interino dijo en un comunicado que «no apoya ningún tipo de actividad ilegal, palizas masivas o violencia», informó la agencia de noticias estatal BSS.

En un comunicado, el gobierno dijo que el incidente no fue un ataque comunal sino uno derivado de una situación violenta derivada de la extorsión y las actividades terroristas.

Se tomarán acciones legales contra todos los involucrados directa o indirectamente en el incidente, dijo.

El incidente se produce una semana después de que otro hindú, Dipu Das, fuera linchado y quemado su cuerpo por acusaciones de blasfemia en Mymensingh.

La policía y otros organismos encargados de hacer cumplir la ley han realizado hasta el momento 12 arrestos en el caso.

El asesinato de Das provocó protestas generalizadas de trabajadores de fábricas, estudiantes y grupos de derechos humanos en Daca y en otros lugares de Bangladesh, y la India también expresó sus preocupaciones.

El gobierno interino ha dicho que se hará cargo del hijo menor de Das, así como de su esposa y sus padres.

La población hindú de Bangladesh se ha visto afectada por una serie de incidentes contra comunidades minoritarias del país tras el derrocamiento de la entonces primera ministra Sheikh Hasina en agosto del año pasado.

