Otro hindú asesinado en Bangladesh mientras aumenta la violencia contra las minorías







A medida que continúa aumentando un patrón inquietante de violencia contra las minorías en BangladeshOtro hindú fue asesinado a machetazos y apuñalados por malhechores en Daganbhuiyan upazila del distrito de Feni, informaron los medios locales.

El cuerpo del conductor de un rickshaw, Samir Das, de 27 años, fue recuperado el lunes de un campo de cultivo en la aldea de Jagatpur, Bangladesh.

Citando a familiares y a la policía, el periódico bengalí de Bangladesh Daily Manobkantha informó que Samir salió de su casa en su auto-rickshaw el domingo por la tarde. Cuando no pudo regresar tarde en la noche, su parientes Comenzó a buscarlo en varios lugares.

Más tarde, los residentes locales descubrieron el cuerpo congelado de Samir tirado en un campo en la aldea de Jagatpur bajo el sindicato Sadar de upazila. Según los informes, después de ser informado, la policía acudió rápidamente al lugar y recuperó el cuerpo.

Los informes sugieren que el cuerpo Tenía varias heridas de arma blanca y las evaluaciones iniciales de la policía indicaron que Samir fue llevado a un lugar apartado y asesinado brutalmente en un intento de robar su auto-rickshaw.

Confirmando el incidente, el oficial a cargo (OC) de la comisaría de policía de Daganbhuiyan, Muhammad Faizul Azim Noman, dijo: «El cuerpo ha sido recuperado y enviado a la morgue del Hospital General Feni para la autopsia. Su auto-rickshaw no ha sido encontrado. La policía ha lanzado una operación especial para identificar y arrestar a los involucrados en el asesinato y recuperar el auto-rickshaw».

Este fue el noveno incidente en 24 días, lo que pone de relieve un inquietante aumento de la violencia contra comunidades hindúes en todo Bangladesh.

Anteriormente, el 9 de enero, India expresó su profunda preocupación por el inquietante patrón de ataques recurrentes contra minorías, especialmente hindúes, en todo Bangladesh, afirmando que continúa monitoreando la situación en el país vecino y espera que tales actos de violencia comunitaria se aborden de manera decisiva.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente