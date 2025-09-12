Otro caso de drogas, Fariz RM fue sentenciado a 10 meses de prisión y una multa de Rp800 millones

Yakarta, Viva – El músico senior Fariz Rustam Munaf o familiarmente conocido como Fariz RM Volver debe tratar con la ley. El Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el jueves 11 de septiembre de 2025 sentenció 10 meses de prisión y una multa de Rp800 millones al cantante de la legendaria canción Barcelona y Sakura.

El veredicto fue leído directamente por el panel de jueces en un juicio abierto. El juez enfatizó que Fariz RM fue declarado culpable de abusar de los narcóticos. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Afirmar al acusado Fariz Rustam Munaf alias Fariz RM se demostró anteriormente se ha demostrado legal y convincentemente culpable de cometer un delito juntos sin el derecho de tener una clase de narcóticos en forma de plantas y no plantas como en la acusación alternativa acumulativa», dijo el juez en su decisión.

No solo la pena del confinamiento del cuerpo, el músico de 66 años también tuvo que pagar una multa de bastante grande.

«Mejoró el crimen contra el acusado Fariz Rustam Munaf alias Fariz RM con una prisión de 10 meses y una multa de RP800 millones, siempre que si no se pagaba la multa criminal, fue reemplazado por el encarcelamiento por 2 meses», dijo el juez nuevamente.

En consideración, el panel de jueces dijo que hubo factores que agravaron el veredicto. La historia de la participación de Fariz en un caso similar se consideró para empañar los esfuerzos de erradicación drogas en Indonesia.

«Es oneroso, el acusado ha estado involucrado varias veces en el abuso de narcóticos. Las acciones del acusado no apoyaron los programas gubernamentales para erradicar el tráfico ilícito de narcóticos», dijo el juez.

Aun así, el juez también consideró la actitud cooperativa de Fariz durante el juicio. El músico se considera educado, reconociendo sus errores y coopera con la corte.

«La mitigación, el acusado fue educado en el juicio, el acusado fue cooperativo y reconoció sus acciones», continuó el juez.

Además, el tiempo de detención de Fariz se reducirá del castigo total.

«Establecer el período de arresto y detención que ha realizado el acusado fue completamente deducido de los penales impuestos. Establecer al acusado que queda en detención», explicó el juez.

En este caso, una serie de evidencia en forma de narcóticos y teléfonos móviles fueron confiscados y decidieron ser destruidos.

Este veredicto se suma al largo registro de los casos de drogas que atraparon a Fariz RM. Aunque su nombre está adjunto a obras icónicas en la industria musical indonesia, su viaje de vida debe estar empañado por los mismos problemas legales.