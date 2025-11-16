Otras 3 bombas en SMAN 72 no explotaron, aparentemente porque…

Jacarta – Se revelan nuevamente nuevos hechos detrás del incidente. explosión nacido asamblea impactante PEQUEÑO 72 Yakarta, Kelapa Gading, Norte de Yakarta.

De las siete bombas preparadas autorsólo cuatro de ellos explotaron. Las otras tres bombas aparentemente no se activaron porque el perpetrador, F, fue el primero en disparar. herido al realizar la acción.

El jefe de relaciones públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto, dijo que la condición de herido del perpetrador hizo que las tres bombas no se activaran.

«Sí, así es (el perpetrador resultó herido de inmediato)», dijo Budi citado el lunes 17 de noviembre de 2025.

Jefe de Relaciones Públicas del PMJ, comisario de policía Budi Hermanto (izquierda)

Debido a esto, las tres bombas caseras que aún estaban intactas fueron manejadas inmediatamente por el equipo de desactivación de bombas (Jibom). Las bombas han sido desmanteladas y ahora son pruebas en el Centro de Laboratorio Forense (Puslabfor), de la Jefatura de la Policía Nacional.

«La información de Jibom sobre las 3 bombas aún no ha sido detonada, actualmente las bombas han sido desmontadas y se están convirtiendo en pruebas en el centro de laboratorio de la Sede de la Policía Nacional», dijo.

Anteriormente se informó que había siete bombas caseras activas llevadas por F, el autor de la explosión en SMAN 72 Yakarta, Kelapa Gading, norte de Yakarta.

El comandante de la Unidad Brimob Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Henik Maryanto, explicó que los resultados de la escena del crimen (TKP) mostraron que la explosión ocurrió en dos puntos, a saber, el área de la mezquita de la escuela y el banco de basura.

«En la escena del crimen de la mezquita de la escuela encontramos dos explosiones de bombas caseras junto con una serie de pruebas como fragmentos de plástico, dos cráteres o cráteres de explosión que encontramos, clavos, trozos de bolsas, así como componentes electrónicos como balancines», dijo Henik en una conferencia de prensa en Polda Metro Jaya, en el sur de Yakarta, el martes 11 de noviembre de 2025.



Estado de la mezquita de SMAN 72 Yakarta tras la explosión

Según Henik, la bomba dentro de la mezquita supuestamente fue detonada mediante un control remoto. Esta sospecha se vio reforzada por el descubrimiento de dispositivos electrónicos y imágenes de CCTV que mostraban al perpetrador portando un objeto similar a un control remoto.

«Se puede concluir que en la primera escena del crimen la bomba fue controlada remotamente y la explosión provocó un efecto de sobrepresión y fragmentos de clavos que causaron muchas lesiones», dijo.

Henik dijo que el siguiente lugar de la bomba fue el área del parque de lectura y el banco de desechos escolares. En el parque de lectura, la policía encontró una bomba en una lata de refresco con una mecha encendida como detonante.