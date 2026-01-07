Otorgue tarifa de transferencia de título de vehículo, hipercoche RB17 y horario ideal de oficina central en Yakarta

Jacarta – Varios temas relacionados con el automóvil vuelven a atraer la atención de los lectores VIVA Automotriz el martes 6 de enero de 2026 ayer. A partir de obligaciones administrativas al recibir conceder vehículo, la presencia de un hipercoche extremo inventado toro rojo a quienes no les importan las carreteras, hasta consejos sencillos para elegir el horario de oficina en casa y evitar el estrés en Yakarta. Aquí está el resumen.

1. Si consigues una subvención para moto o coche, tendrás que pagar gastos de traslado

Recibir una subvención para moto o coche conlleva obligaciones administrativas que debe cumplir el nuevo propietario. Uno de ellos es el pago de tasas por transferencia de nombre, que muchas veces pasa desapercibido. ¿Qué costes hay que preparar y cuál es el proceso de tramitación para que no haya problemas en el futuro? Leer más.

2. RB17, el loco hipercoche de Red Bull al que no le importan las carreteras

Red Bull presenta oficialmente el RB17, un hipercoche extremo diseñado casi sin concesiones para el uso en carretera. Este automóvil se siente más como una máquina de carreras con tecnología de alto nivel y un rendimiento asombroso. ¿Qué hace que el RB17 sea tan especial y por qué se dice que no le importan las normas generales de circulación? Leer más.

3. Evite el estrés en el viaje, este es el momento ideal para trabajar desde casa en Yakarta

Los atascos de tráfico en Yakarta suelen ser una fuente de estrés para los trabajadores cuando regresan a casa desde la oficina. Sin embargo, elegir el momento adecuado puede ayudar a reducir el estrés y el tiempo de viaje en la carretera. ¿Qué hora se considera la más ideal para salir del trabajo y cuál es la estrategia para que el viaje sea más tranquilo? Leer más.