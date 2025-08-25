Otorgado a la estrella de Mahaputra Utama, Seskab Teddy fue considerado firme y disciplinado

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto dio los servicios y honor de Bintang Mahaputra Utama a la secretaria del gabinete (SESKAB) teniente Coronel Infantería Teddy Indra Wijaya en la ceremonia de premiación Signo honorario República de Indonesia en el Palacio Estatal, Yakarta, lunes 25 de agosto de 2025.

Seskab Teddy juzgado como meritorio en el campo de los servicios públicos y se conoce como una figura disciplina, firme y leal al pueblo indonesio.

«Contribuyó extraordinario en los campos del gobierno y los servicios públicos, conocida como una figura llena de disciplina, firme y lealtad en su servicio a la nación y al estado», dijo el anfitrión.



Prabowo brindó el servicio honorario para el ministro coordinado para el primer ministro, Abdul Muhaimin Iskandar Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

Seskab Teddy también se considera activo en la coordinación entre los ministerios/instituciones estatales para realizar servicios efectivos para la comunidad.

«Asegurar activamente la coordinación entre los ministerios e instituciones funciona rápido y eficientemente para que la realización de servicios efectivos para la gente de Indonesia», dijo.

Para obtener información, Bintang Mahaputra Utama es una señal de honor dada por el Presidente de la República de Indonesia a aquellos que se consideran extraordinarios para mantener la integridad, la supervivencia y la gloria del estado unitario de la República de Indonesia.

El signo honorario se dio la primera vez en 1961 y rutinariamente se entregó a personas que se consideraba meritorias cada agosto en conmemoración del aniversario de la República de Indonesia.

Prabowo también dio una señal del honor principal de la República de Indonesia. El presidente del parlamento indonesio, Puan Maharani, se convirtió en uno de los funcionarios estatales que recibió el honor.

Se dice que Puan es meritorio en el campo político, el desarrollo nacional para fortalecer la función del parlamento.



Prabowo brinda un servicio honorario al presidente del MPR indonesio, Ahmad Muzani Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

El presidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio, Ahmad Muzani, también recibió una señal del principal honor de la República de Indonesia. Se dice que Muzani es meritorio en los campos políticos y democráticos para luchar por los intereses del pueblo indonesio.

Prabowo también otorgó la señal principal del honor de la República Principal de Indonesia al Presidente Adjunto del Parlamento Indonesio, Sufmi Dasco Ahmad. Se dice que Dasco es meritorio en liderazgo en las instituciones legislativas y el fortalecimiento de un sistema democrático.