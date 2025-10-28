Othelia se lanza como plataforma de narración de historias con IA

Otelia Technologies ha lanzado su plataforma de narración nativa de IA, Othelia, cuyo objetivo es ayudar a escritores, creadores y productores a «estructurar y gestionar mundos narrativos complejos, desde el primer borrador hasta la franquicia de varios títulos».

Othelia se describe como una plataforma de inteligencia artificial no generativa que, en cambio, «amplifica las capacidades de narración humana al tiempo que preserva la integridad, la propiedad y la voz auténtica que hacen que las historias sean poderosas». La compañía señala que «todos los datos creativos alojados en Othelia son propiedad exclusiva del usuario y están controlados por él, y ningún dato se reutiliza para entrenar modelos generativos», pero está disponible para el usuario como «datos estructurados y con capacidad de búsqueda».

Con sede en Australia y fundada por la codirectora ejecutiva Kate Armstrong-Smith y el director de tecnología Joe Couch, Othelia Technologies abrió su sede en Los Ángeles durante el verano. Antes del lanzamiento de Othelia, el ex director ejecutivo de Bento Box Entertainment Scott Greenberg fue nombrada presidenta ejecutiva y cofundadora de la empresa, y Alexandra Hooven fue nombrada cofundadora y codirectora ejecutiva.

Según Othelia Technologies, la nueva plataforma está destinada a abordar el «cuello de botella» de las reescrituras en el proceso de producción al «hacer visible y accesible la lógica subyacente de una historia».

Según Othelia, «La plataforma centraliza el canon, la estructura, las relaciones y el impacto del cambio en una única fuente de verdad, aliviando obstáculos como la estructura comprometida, las inconsistencias de la trama y las historias contradictorias, de modo que las notas tengan un alcance preciso, se reelaboren y la escritura siga siendo humana. Los equipos pueden buscar por intención creativa (encontrar emociones, acciones o ritmos de la historia específicos) y acceder instantáneamente a resultados codificados en el tiempo en todos materiales”.

Othelia se lanzó el martes y los usuarios ahora pueden solicitar acceso al programa beta de la plataforma.

«Esto es lo que desearía haber tenido en Bento Box», dijo Greenberg. «Cada departamento construye a partir de la historia. Cuando se rompe la continuidad o una nota llega tarde, esa onda descendente afecta los cronogramas, los presupuestos y, en última instancia, la calidad creativa. Othelia mantiene el canon visible e interactivo, para que los equipos puedan modelar los cambios antes de que comience el trabajo y mantener la producción en movimiento».

Vea a continuación para VariedadPreguntas y respuestas con el liderazgo de Othelia sobre el lanzamiento.

¿Existen preocupaciones sobre el lanzamiento ahora en medio del escrutinio actual que enfrenta la IA por parte de Hollywood y la industria del entretenimiento en general? ¿Y cómo va a calmar esos temores con los clientes y socios actuales y potenciales?

Alexandra Hooven, cofundadora y codirectora ejecutiva de Othelia: Estamos lanzando ahora debido a este momento, no a pesar de él. El escrutinio está justificado: Hollywood está observando cómo las empresas tecnológicas intentan reemplazar el juicio creativo con el reconocimiento de patrones, tratando el arte de contar historias como un problema de predicción. Ese enfoque fundamentalmente malinterpreta lo que hacen los creadores, y las consecuencias son reales: a medida que la IA automatiza más el proceso creativo, estamos cediendo el control de la cultura y la narrativa misma. La cuestión de quién da forma a las historias que nos definen se está convirtiendo en una cuestión de quién controla las herramientas.

Othelia se basa en el principio opuesto: mantener a los humanos en control de la narrativa. No estamos generando contenido ni tomando decisiones creativas. Somos una infraestructura que trata las historias como datos relacionales estructurados en lugar de documentos estáticos. Cuando un estudio importante gestiona la propiedad intelectual de una franquicia importante a lo largo de décadas de canon, o cuando un showrunner rastrea los arcos de los personajes a lo largo de una serie, necesita ver las relaciones, las dependencias y la arquitectura narrativa. Ese no es un problema de IA: es un problema de estructura de datos que la industria ha estado resolviendo con documentos de Word, hojas de cálculo y biblias dispares que no se conectan entre sí.

Es también por eso que no entrenamos con los datos de nadie. Othelia es un jardín amurallado: sus historias, su IP y sus datos permanecen en sus manos y son de su propiedad. No estamos construyendo un modelo que aprenda de su trabajo.

Nuestros clientes no se preocupan porque entienden inmediatamente lo que estamos construyendo. No estamos en el negocio del reemplazo creativo: estamos creando herramientas que preservan el control creativo en el momento exacto en que la industria más lo necesita. Los mejores creadores ya piensan así. Simplemente les estamos brindando la infraestructura para trabajar a escala sin renunciar a la propiedad ni a la agencia.

¿Cuál crees que es el proyecto ideal y el ejemplo de lo que Othelia realmente puede hacer y de qué manera puede beneficiar mejor a los creadores?

Kate Armstrong-Smith, codirectora ejecutiva: Para alguien con una idea que no sabe por dónde empezar, Othelia le ayudará a construir la estructura de su historia incluso antes de pasar al guión: las relaciones entre los personajes, el flujo de información, la arquitectura de su historia. Para un profesional con un primer borrador, se trata de hacer explícita la estructura implícita para que pueda iterar y construir más rápido. Para una sala de escritores que desarrolla una serie, es garantizar que todos trabajen desde la misma base estructural: no más caos de control de versiones ni arcos de personajes desalineados en los episodios. Y para los estudios que gestionan activos de propiedad intelectual complejos (décadas de universos cinematográficos canónicos) es el mismo pensamiento estructural a una escala en la que las herramientas tradicionales fallan por completo.

Lo que todos tienen en común es que la lógica central de la historia vive en documentos tradicionales, en la cabeza de un individuo o garabateados en pizarras. Cambie un elemento y estará buscando manualmente cada efecto dominó posterior. Con Othelia, esas relaciones se convierten en una estructura cuestionable. Puedes preguntar: ‘Si muevo esta revelación, ¿qué se rompe?’ Puedes ver instantáneamente las escenas o los personajes en los que es importante un cambio en la motivación, o cómo fluye la información a través de las líneas de tiempo.

Esa visibilidad importa aún más en la producción. Un cambio tardío en la historia se produce en cascada en el vestuario, la escenografía, los horarios de rodaje y los efectos visuales. Cuando la estructura es visible desde el principio, se detectan esas dependencias antes de que se inflen en el presupuesto.