Osos, Ryan Poles puede estar mirando el reemplazo de Jaquan Brisker

Bears de Chicago El gerente general Ryan Poles fue visto en Texas vs. Estado de Ohio enfrentamiento el 30 de agosto, y es muy probable que haya un jugador que estuviera mirando más cerca que los demás: la seguridad de Buckeyes, Caleb Downs.

Si eres un adicto al fútbol universitario, ya conoces al niño. Si no, es probable que lo hagas pronto, porque Downs está listo para tomar la NFL por asalto cuando llega.

«Esta puede ser la mejor seguridad en el país, una cuya carrera podría terminar con las victorias consecutivas del Juego de Playoff de Playoff de Fútbol College. Caleb Downs fue un All-American unánime en 2024 y cifras para recibir el mismo honor en 2025», escribió Geoffrey A Knox de USA Today el 30 de agosto.

«Hay algunos Earl Thomas y Eric Berry para él. Solo un jugador especial y especial». Un GM que presente le dijo a la información privilegiada de la NFL Jordan Schultz.

Desglosemos más su juego, junto con por qué los Bears podrían estar mirándolo.

Downs es seguro para la primera ronda

Habló con algunos GM de la NFL presente para Ohio State vs Texas. Acuerdo unánime que #Buckeyes‘La seguridad Caleb Downs es una perspectiva sensacional: • «Instintos impecables» • «Altamente inteligente» • «Velocidad de cierre aterrador» Pero tal vez mi cita favorita: «Hay algunos Earl Thomas y … pic.twitter.com/czzwjsqqxo – Jordan Schultz (@schultz_report) 30 de agosto de 2025

Downs no ha hecho nada más que impresionar tanto en la SEC como en Big Ten. En Alabama en 2023, él lideró al equipo en tacleadas como un verdadero estudiante de primer año con 107 (cuatro por pérdida), también transportando dos intercepciones.

Soció a la SEC transfiriéndose al estado de Ohio después de su primer año, donde demostró que no era solo una maravilla de un año. En 2024, acumuló 81 tacleadas, dos intercepciones, seis rupturas de pase, e incluso albergó un touchdown de retorno de despeje de 79 yardas contra Indiana.

El experto en borrador residente de ESPN, Mel Kiper, ha sido proyectado para ser la seguridad más alta drafted desde 2010. «Hemos visto que se eligen algunas seguras grandes en los 20 principales en los últimos años, a pesar de que no se considera una posición de borrador premium». Kiper escribió el 29 de agosto.

“Kyle Hamilton fue 14 en 2022. Minkah Fitzpatrickwent 11 en 2018, seis lugares por delante de Derwin James Jr. incluso vimos a Jamal Adams ir No. 6 en 2017. Pero Downs será mejor que todos los cuales sean más altos en la mejor seguridad de Eric Berry fue el No. 5 en 2010. Por ESPN Investigación, Berry es una de las seis seguidas tomadas en la mejor. Blades, Rickey Dixon, Eric Turner y Sean Taylor), por lo que Downs se uniría a un grupo selecto.

Los Bears de Chicago probablemente tendrían que negociar para redactar la seguridad de Caleb Downs

Informes fuera de Columbus la primavera pasada Tenía postes en el terreno en el día profesional de Ohio StateMirando a los bajos y a los demás de cerca. Por lo tanto, el GM de los Bears parece haber tenido su ojo en los bajos por un tiempo.

Es fácil ver por qué. Para empezar, la sala de seguridad de Chicago está a punto de ser costosa, o simplemente vacía. Kevin Byard firmó un acuerdo a corto plazo que se extiende hasta 2025 y Jaquan Brisker’s El contrato de novato ha aumentado después de este año.

Claro, las extensiones son posibles, pero si ambos chicos se han ido, o incluso si solo uno camina, estás mirando un gran agujero en el medio de la secundaria.

La nueva confianza del cerebro defensivo de los Bears también juega en el conjunto de habilidades de Downs. Dennis Allen asumió el cargo de coordinador defensivo y durante mucho tiempo ha sido conocido por sus disfraces, looks de presión y una fuerte dosis de conchas de seguridad dividida. Quiere seguros que puedan ser cuchillos del ejército suizo, y eso es una caída.

Mira, puede suceder mucho entre ahora y el draft de 2026, y a menos que los Bears sean tan malos o peores que hace un año cuando terminaron con una marca de 5-12, tendrán que negociar para enganchar. Aún así, el ajuste y la necesidad en seguridad hacen que los Buckeyes Safety sean un jugador superior para observar a los Bears en 2026.