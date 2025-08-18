Oso pide a los jóvenes indonesios que se mantengan alejados de las drogas y los deportes obligatorios

Yakarta, Viva – Presidente del Partido Hanura, Oesman Sapta Odang Alias Integral Recuerde la importancia de la vida para todos los jóvenes en Indonesia. Pidió a los jóvenes que se mantuvieran alejados drogas.

Leer también: 77 aniversario, OSO confía en el puerto para vender periódicos



Esto fue transmitido por OSO en sus comentarios en el evento 77 de cumpleaños. El evento se llevó a cabo en su residencia, área de Kuningan, en el sur de Yakarta.



Ilustración del tráfico de drogas. (Especial/Viva) Foto : Viva.co.id/bs putra (Medan)

Leer también: Oso elogia la atracción F-16 Fighter Jet durante el 80 aniversario de la República de Indonesia: ¡el piloto es extraordinario!



«Nunca he usado drogas desde el principio hasta ahora. Este es un mensaje para que los hermanos menores se mantengan alejados de las drogas», dijo Oso en Yakarta, el lunes 18 de agosto de 2025.

El ex presidente del DPD RI hizo un llamamiento a los padres para que supervisen a sus hijos. Entonces, continuó, la generación más joven puede evitar el abuso de drogas.

Leer también: Puan trajo el mensaje de Megawati a Oso, ¿cuál era el contenido?



«El mensaje para los padres también es cuidar a sus hijos para mantenerse alejados de las drogas», dijo Oso.

También les recordó a los jóvenes que hicieran ejercicios diligentemente para mantenerse saludables. Oso admitió que desde que era joven, había perseguido deportes de karate. Esto es lo que mantiene su cuerpo saludable, a pesar de que ha entrado en la edad de 77 años.

«Así que los hermanos menores, los jóvenes deben hacer ejercicio a partir de ahora. Los deportes no son solo karate, hay muchos deportes», concluyó.



Ilustración de evidencia de narcóticos de gorila. Foto : Entre fotos/Puspa Perwitasari

También presente en el evento, incluido el Presidente del Parlamento de Indonesia, Puan Maharani, uno de los hijos del primer presidente de la República de Indonesia Soekarno, a saber, Guntur Soekarnoputra en el caso. Luego, había antiguos jefes de bin, Sutiyoso, gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung Wibowo y Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto.

Luego, el ex presidente de NU, dijo Aqiel Siradj, Ministro de Asuntos Legales, Derechos Humanos, Inmigración y Correccional, Yusril Ihza Mahendra, Presidente del Consejo Honorario del Partido Golkar, Aburizal Bakrie; Ministro de Religión (Menag), Nazaruddin Umar, gobernador de West Kalimantan, Ria Norsan, abogado Todung Mulya Lubis, Ministro de RI, Supratman Andi Agtas, presidente del DPD RI, Sultán B Najamudin.