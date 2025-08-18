Oso elogia la atracción F-16 Fighter Jet durante el 80 aniversario de la República de Indonesia: ¡el piloto es extraordinario!

Yakarta, Viva – Presidente del Partido Hanura, Oesman Sapta Odang Alias Integral Celebrando su cumpleaños el 18 de agosto de 2025. Coincidió después del momento del Día de la Independencia, que cayó el 17 de agosto de 2025.

En esa ocasión, Oso elogió las acciones del piloto de aviones de combate F-16 que hizo una atracción durante la celebración del Día de la Independencia en El palacio independiente. Hizo hincapié en que los pilotos eran extraordinarios y ya entrenados.

«Así de grande es la nación IndonesiaSus hijos, el piloto piloto ha avanzado, extraordinario «, dijo Oso a los periodistas en el sur de Yakarta, el lunes 18 de agosto de 2025.

Atracción de aviones de combate durante la ceremonia de independencia en el Palacio de Merdeka Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Dijo que el 80 aniversario de la República de Indonesia en el Palacio de Merdeka era muy animado y perfectamente organizado. Ambas atracciones en el aire y actuaciones en el campo del Palacio Merdeka.

«Ayer yo en el Palacio de Merdeka estaba extraordinariamente animado. Ambos desde el aire, arriba era extraordinario. Esas son nuestras fuerzas aéreas tan grandes ahora y horrorizadas», dijo Oso.

Por otro lado, Oso expresó sus esperanzas a la edad de 80 años de Indonesia para que toda la comunidad se volviera próspera. Afirmó, si las áreas prósperas, entonces Indonesia podría lograr una buena prosperidad.

«Sí, para que sea una preocupación muy especial, por lo que todos somos bendecidos, bendecidos e Indonesia, especialmente las regiones, se vuelven prósperos, la nueva región de Makmur es Indonesia Makmur», dijo.

Mientras tanto, Oso celebró un evento de 77 cumpleaños en su residencia invitando a varias figuras. Los presentes incluyeron al presidente del Parlamento Indonesio, Puan Maharani, uno de los hijos del primer presidente de la República de Indonesia Soekarno, a saber, Guntur Soekarnoputra en el evento. Luego, había antiguos jefes de bin, Sutiyoso, gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung Wibowo y Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto.

Luego, el ex presidente de NU, dijo Aqiel Siradj, Ministro de Asuntos Legales, Derechos Humanos, Inmigración y Correcciones, Yusril Ihza Mahendra, Presidente del Consejo Honorario del Partido Golkar, Aburizal Bakrie; Ministro de Religión (Menag), Nazaruddin Umar, gobernador de West Kalimantan, Ria Norsan, abogado Todung Mulya Lubis, Ministro de RI, Supratman Andi Agtas, presidente del DPD RI, Sultán B Najamudin.

Se sabe que el presidente indonesio Prabowo Subianto se convirtió en el inspector de la ceremonia de los segundos de la proclamación en el Palacio Merdeka, Yakarta, el domingo 17 de agosto de 2025 hoy.

Prabowo se convirtió en el inspector de ceremonia por primera vez después de servir como presidente en conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia.

Después de levantar la bandera roja y blanca, las atracciones militares de los TNI-Polri que van desde helicópteros hasta 8 aviones de combate F-16 llevaron a cabo un pasador de mosca en el palacio presidencial.



Atracción de aviones de combate durante la ceremonia de independencia en el Palacio de Merdeka Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

En la observación de Viva en el lugar, el avión de combate de la Fuerza Aérea hizo bien el FlyPass. Gritó que los invitados invitados participaron en la acción.

El avión de combate hizo el color de la bandera roja y blanca con humo retirado del avión.

Presidente Prabowo También pareció sonreír y aplaudir al ver la acción del avión de combate F-16.