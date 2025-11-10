Osing Kemiren Tourism Village recibe reconocimiento internacional, Astra fomenta la innovación para lograr la competitividad global

Jacarta – Astra International enfatizó que la colaboración entre la sociedad, el gobierno y el mundo empresarial puede crear un impacto sostenible en la economía local y preservar la cultura. Esto lo demuestra el empoderamiento comunitario realizado de manera consistente y sostenible que puede producir impactos positivos reconocidos a nivel internacional.

Lea también: Prabowo preparará una ‘economía constitucional’, ¿qué es eso?



Jefe de Asuntos Corporativos Astra, dijo el chico Kelana Soebroto, Kampung Berseri Astra Kemiren en Aldea Recorrido La tradición de Osing Kemiren, Banyuwangi Regency, recibió reconocimiento internacional como ganadora del Programa de Mejora de las Mejores Aldeas Turísticas de Turismo de las Naciones Unidas 2025. Esta aldea ha demostrado tener éxito al competir con 270 aldeas turísticas de 65 países de todo el mundo.

Los premios se anunciaron en la Ceremonia de las Mejores Aldeas Turísticas de Turismo de las Naciones Unidas y en la Tercera Reunión Anual de la Red BTV que tuvo lugar en Anji, Huzhou, provincia de Zhejiang, China. El premio fue recibido directamente por el organizador del Kampung Berseri Astra, Muhamad Nanda Al Hakim Akbar.

Lea también: La RPD pide al gobierno que continúe erradicando los sitios de juegos de azar en línea: ¡destruyendo la moral de la nación!



«Astra seguirá comprometida a ayudar a las aldeas asistidas para que puedan desarrollarse de forma independiente, innovadora y tener competitividad global», dijo Boy, citado en su declaración del lunes 10 de noviembre de 2025.

Reveló que, a través del Programa de Mejora, los representantes de las aldeas serán guiados por un equipo de expertos en Turismo de las Naciones Unidas para fortalecer la gobernanza y el empoderamiento de los destinos. economía comunidad, digitalización de promociones, así como estrategias de sostenibilidad ambiental y social. Los resultados de esta asistencia se convertirán en la base para el desarrollo del pueblo hacia la categoría de Mejores Pueblos Turísticos en el futuro.

Lea también: Golkar apoya a Suharto para que sea un héroe: su servicio a la Gran Patria





Edificio Internacional Astra. Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Este programa es una iniciativa de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas para fortalecer la capacidad de las aldeas turísticas de alto potencial para alcanzar los mejores estándares en la gestión del turismo sostenible. Cientos de representantes de aldeas turísticas de varios países se reunieron para compartir experiencias, fortalecer la colaboración y obtener orientación directa de expertos globales.

Desde 2024, Astra ayuda a Kampung Berseri Astra Kemiren a través de cuatro pilares principales: educación, emprendimiento, medio ambiente y salud. El pilar de salud se centra en aumentar la preparación y los servicios básicos mediante el suministro de botiquines de primeros auxilios, sillas de ruedas, camillas plegables, premios para cuadros de salud ejemplares, así como actividades de descubrimiento temprano para mujeres embarazadas.

El pilar educativo apoya las instalaciones de aprendizaje de PAUD proporcionando herramientas de aprendizaje, libros de cuentos, actividades de clase fuera de clase, así como capacitación en creatividad para maestros y niños. El pilar ambiental fomenta una economía circular a través de capacitaciones sobre el uso de desechos ganaderos como fertilizante orgánico, la construcción de dos unidades de biogás domiciliario, la formación de grupos de sensibilización ambiental y la reducción de desechos plásticos.