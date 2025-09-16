Osciloscope Laboratories compra el ganador de Sundance ‘Mad Bills to Pay’

Osciloscope Laboratories ha adquirido derechos mundiales de Joel Alfonso Vargas «»Facturas locas para pagar. » El mundo del cine se estrenó en el Festival de cine de SundanceDonde recogió el próximo premio al Jurado Especial para el elenco de Ensemble, y se proyectó en el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde fue nominado para el Premio Perspectives a la Mejor First First. Formó parte de la edición de este año de nuevos directores/nuevas películas. Luego abrirá el Festival de Cine Latino de Nueva York el martes. Osciloscope Laboratories se asociará con proyectos sin complejos para un lanzamiento en teatros seleccionados el próximo año.

La película sigue a Rico, quien pasa su verano vendiendo cócteles y persiguiendo chicas. Cuando su novia, el destino, queda embarazada, ella se muda con su familia en el Bronx. Juan Collado, Destiny Checho, Yohanna Florentino y Nathaly Navarro lideran el elenco.

En el circuito del festival, «Mad Bills to Pay» (o «Destiny, Dile Que no Malo de soya») ha sido elogiado como «uno de los mejores debuts». La película marca la primera característica del escritor y director Vargas, después de su aclamado breve «Que se vaya maravillosamente para ti, Rico». La película fue producida por Paolo Maria Pedullà. Lexi Kroll sirve como productor asociado. La película es una producción de Films Killer, Perpetuum Film, Watermark Media y Spark. Los productores ejecutivos son Christine Vachon, Gabriel Mayers, Julie Waters, Evan Dyal, Robina Riccitiello, Josh Peters y Liam Francis Quigley.

«El viaje para ‘Mad Bills to Pay’ ha sido salvaje desde que aterrizamos en Sundance y Berlín a principios de este año y el amor ha sido irreal», dijo Vargas. «Ahora podemos mantener el impulso pasando por una colaboración con el osciloscopio y no podríamos estar más emocionados de poner la película frente a aún más audiencias a través de la gran pantalla. hip-hop y centrado en los neoyorquinos latinos se siente destinado a ser ”.

Continuó: «Sabemos que Dan Berger y el equipo de osciloscopio defenderán la película con el mismo cuidado que han mostrado innumerables gemas independientes. Es un verdadero asunto de Nueva York, ¿qué más hay que decir? Gran agradecimiento también a los medios cinéticos por antecedentes del acuerdo y los proyectos de cine para apoyar a nuestros esfuerzos de lanzamiento. Nutcracker frío en tu honor «.

El vicepresidente de adquisiciones de Osciloscope Laboratories, Aaron Katz, agregó: «‘Mad Bills to Pay’ captura los veranos de Nueva York en una botella: el ajetreo, la rutina, la vitalidad, el golpe, el licor. Joel creó una película hermosa y llena de humanidad desde la perspectiva de un hijo nativo. Fue uno de los mayores sobresalientes para nosotros en Sundance y estamos destacados con esta excelente equipo.

Chris Quintos Cathcart y Tyler Boehm de proyectos no disculpados compartieron: «Nos enamoramos de ‘Mad Bills to Pay’ en Sundance, donde la dirección de Joel se destacó tanto por su inventividad formal y su enfoque poderosamente humano para sus personajes. Estamos orgullosos de ayudar a llevar esta película a audiencias teatrales y particularmente entusiasmados con traer más representación dominicana a la pantalla».

El acuerdo para la película fue negociado por Katz e Isadora Johnson de Cinetic Media en nombre de los cineastas.

Joel está representado por Entertainment 360 y CAA.