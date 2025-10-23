Oscilloscope compra el documental ‘The Python Hunt’ de Artists Equity

Laboratorios de osciloscopios ha adquirido los derechos norteamericanos de “La caza de pitones.”

El documental, del cineasta Xander Robin y Artists Equity, trata sobre una iniciativa emprendida por el gobierno de Florida durante la cual el público en general compite en un concurso para eliminar pitones invasoras de los Everglades. Se estrenó mundialmente en el Festival de Cine South by Southwest de este año, donde recibió el premio especial del jurado al largometraje documental. Oscilloscope Laboratories estrenará la película en cines selectos el próximo año.

“The Python Hunt” fue producida por Lance Oppenheim, Mel Oppenheim, Lauren Cioffi y Robin. Los coproductores son Becky Novik, Caitlin Alba-Rothstein y Max Allman. El documental también fue producido por Artists Equity, la compañía cofundada por Ben Affleck, Matt Damon y Gerry Cardinale de Redbird Capital. Los productores ejecutivos son Gillian Brown y Dani Bernfeld.

Robin hizo su debut cinematográfico con “Are We Not Cats” de 2016, un romance de terror que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en la sección lateral de la semana de la crítica. También dirigió episodios de “Chillin Island” de HBO. “The Python Hunt” es su primer documental.

«Fue una maravilla hacer este documental en los hermosos y enloquecedores Everglades de Florida con tanta gente (y criaturas) increíbles delante y detrás de la cámara», dijo Robin en un comunicado. «Hace mucho que quiero trabajar con la gran gente de Oscilloscope Laboratories y admiro profundamente su pasión y su verdadero espíritu independiente. Hicimos esta película para que la vean en grande, ruidosa y con una audiencia, y nuestro equipo está entusiasmado de colaborar con ellos para llevarla a los cines con la energía y el estilo que se merece».

Aaron Katz, vicepresidente de adquisiciones de Oscilloscope Laboratories añadió: «¡Este documental es una locura! Xander destaca una de las complejidades más fascinantes de la cultura de Florida y describe cómo el ambientalismo, la aventura y las personalidades excéntricas se combinan para hacer el bien a la población de vida silvestre del estado. Es una película divertida que lleva al público a una montaña rusa de emociones y le da vida y sinceridad al ‘hombre de Florida’. narrativa, todo mientras presenta concursantes que garantizan dejar una impresión duradera en la pantalla”.

El trato para la película fue negociado por Katz en nombre de Oscilloscope Laboratories. UTA Independent Film Group y WME representaron a los cineastas en las conversaciones.